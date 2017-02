Moskou ten strijde tegen “fake news” over Rusland

Moskou wil valse berichtgeving over Rusland in de media aan de kaak stellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken richtte daartoe op zijn website een rubriek op voor “Fake News”. “Het doel is de tendensen bij de publicatie van valse berichten over ons land aan te tonen en alles in het werk te stellen om dat te voorkomen”, zei woordvoerster Maria Sacharova woensdag.

Als “Fake News” geldt onder andere opzettelijk vervalst of nepnieuws om de verslaggeving te beïnvloeden. Moskou beticht westerse media er steevast van feiten te verdraaien. Maar ook Rusland zelf krijgt kritiek. In 2016 zorgde de zaak over het meisje Lisa voor ophef nadat minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov had beweerd dat de Russisch-Duitse door migranten in Berlijn was verkracht. Dat verhaal bleek ook op nonsens te berusten.

Voorbeelden van valse nieuws waren volgens het Russische ministerie berichten over veronderstelde Russische hackerinterventies op de presidentiële verkiezingscampagne in Frankrijk en zogezegde plannen van Rusland om klokkenluider Edward Snowden aan de VS uit te leveren. Dergelijke berichten krijgen een rode stempel met “Fake” op. Daaronder staat dan dat de verstrekte informatie niet strookt met de feiten. Weerleggingen worden voorlopig niet gepubliceerd.