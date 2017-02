Supporter bemachtigt het truitje van Kevin De Bruyne, maar moet dan rennen voor zijn leven

Een supporter van Manchester City heeft na de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco het truitje van Kevin De Bruyne bemachtigd, maar moest daarna rennen voor zijn leven. Dat de supporter op het veld liep, was duidelijk niet naar de zin van de stewards, die hem meteen achterna zaten.

De voetbalfan liet het duidelijk niet aan zijn hart komen, hij vierde zoals een speler die net gescoord had.

He dropped his KDB shirt ???????? and he just celebrated like a player, i rate him #mancity pic.twitter.com/Sfr0sHiux5