De Gent-fans stromen massaal toe in Londen voor hun galawedstrijd tegen Tottenham. In het officiële ontmoetingspunt “The Green Man” hebben gisteren en vandaag al 50 fans ingecheckt, en in en rond het imposante Wembley-stadion heeft het lichtblauw van AA Gent (voorlopig alvast) het overwicht op het donkerblauw van Tottenham!