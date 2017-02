Dalton kruipt door het oog van de naald na eten vergiftigde steak in achtertuin

Lennik - Bart Van Laethem en Cindy De Greef zijn op zoek naar wie hun hond Dalton vergiftigde. De 10 jaar oude Berner sennen kreeg gif toegediend, maar overleefde de aanslag. Een vergiftigde steak in de achtertuin toonde aan dat er kwaad opzet mee gemoeid is.

In de Sint-Elooiswijk in Lennik staat Dalton gekend als een vrolijke en lieve hond. De Berner sennen van Bart Van Laethem en Cindy De Greef is intussen al tien jaar, maar hij is nog zo speels als een puppy. Dalton is dan ook geliefd door de buren.

Soms loopt hij eens weg en gaat hij op wandel door de straten, op zoek naar een speelkameraad. De mensen spreken hem dan aan en aaien eens over zijn kop. Als hij dan genoeg aandacht heeft gehad, wandelt hij terug naar huis”, vertelt Bart. Daarom ook dat Bart en Cindy niet snappen wie er hun hond iets zou willen aandoen. Onlangs wezen labotests namelijk uit dat iemand Dalton eind vorig jaar wilde vergiftigen, maar de sterke viervoeter overleefde de moordpoging.

“Gelukkig kwam hij erdoor, hoewel zijn oogzenuw permanent verlamd is”, vertelt Bart. “Maar op 22 december kwamen we op een avond thuis, toen we in de achtertuin een steak lagen liggen. Iemand moet die over het poortje naast ons huis gegooid hebben. We vonden dat verdacht en konden nog net verhinderen dat Dalton de steak opat.”

Bart en Cindy contacteerden opnieuw de dierenarts en die stelde voor om de steak in te vriezen en naar het labo in Gent te sturen. Nu blijkt weken later dat de steak zwaar vergiftigd was.