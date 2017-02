VIDEO. Hoofdverdachte kanaalmoord niet onder de indruk van strafvordering: “Dertig jaar cel? Doe maar hè”

Dendermonde / Lebbeke - De twee verdachten voor de moord op Eric Van Spitael uit Buggenhout riskeren 30 en 27 jaar cel. Hoofdbeklaagde Yves H., die het slachtoffer het hoofd zou ingeslagen hebben, was niet onder de indruk. “Doe maar hè”, was zijn enige repliek.

Net geen minuut. Dat was alles wat Yves H. (45) uit Buggenhout nodig had om zich te verdedigen voor de betichting moord met voorbedachten rade op Eric Van Spitael. Feiten waarvoor het openbaar ministerie dertig jaar cel had geëist. “Allemaal leugens”, was V., die geen advocaat wou voor zijn proces, uiterst kort. “Het onderzoek is slecht gevoerd en er is van mij geen DNA gevonden. Verder heb ik niets te zeggen. Doe maar hè.”

Ruzie om zwijntjes

Eric Van Spitael (43) werd op 7 januari van 2010 vermoord in zijn woning op de Hoge Jan in Buggenhout. Daarna werd zijn lichaam gedumpt in het kanaal Willebroek-Brussel. Het kwam pas in maart van dat jaar bovendrijven. Zijn vrienden Yves H. en Jurgen R. (41) uit Dendermonde werden opgepakt op verdenking van moord.

Pas na vier jaar te hebben gezwegen gaf Jurgen R. uiteindelijk toe dat hij getuige was geweest van de feiten. Die waren volgens hem gepleegd door Yves H. nadat hij had ontdekt dat zijn drie hangbuikzwijntjes, waarvoor hij Van Spitael de opdracht had gegeven om ze te verzorgen, gestorven waren. Jurgen R. zou er getuige van geweest zijn hoe H. het slachtoffer het hoofd insloeg met een stuk hout. Daarna hielp hij mee het lichaam te verstoppen in een kast, die vervolgens naar een oude schuur in de Meersstraat in Dendermonde werd gebracht. Daar bleef het lijk van Van Spitael nog een maand liggen alvorens het in het water werd gedumpt.