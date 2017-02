Londen: het walhalla voor de voetbalsupporter met maar liefst zestien (!) clubs

De Gent-supporters hebben geluk, want Londen is het mekka voor de voetbalfan. Er is geen enkele stad ter wereld die zoveel professionele voetbalclubs heeft als de hoofdstad van Groot-Brittannië. Tottenham, Chelsea, Arsenal en West Ham zijn de bekendsten, maar in totaal spelen 16 clubs in de vijf hoogste divisies in Engeland. Opvallend: geen enkele club draagt “London” in zijn naam.

In het noorden van Engeland wordt vaak de neus opgetrokken voor de benaming van Londen als "het walhalla van het Engelse voetbal". Fulham, Londens oudste club, werd pas in 1870 opgericht en behoort daarmee niet tot de twintig oudste clubs van het land. Ter vergelijking: Antwerp, de oudste ploeg in België, werd pas opgericht in 1880. Maar toch kan je er niet naast kijken, Londen is goed vertegenwoordigd met vijf clubs in de Premier League en drie in de Football League Championship. Daarnaast zijn er nog acht andere clubs die in de vijf hoogste divisies spelen.

Elk stadsdeel heeft een eigen karakter en een club die dat karakter uitademt. Er is enorm veel diversiteit in Londen. Fulhams Craven Cottage en het vroegere Upton Park van West Ham United lagen slechts 25 metrohaltes uit elkaar maar Fulham bevindt zich dichtbij de Theems, in het welgestelde zuidwesten van de stad, terwijl West Ham Uniteds Upton Park omringd werd door arbeidershuizen en gokkantoortjes. West Ham staat bekend om zijn voetbalschool en is het symbool van de East End. Het is de club van de gewone man. Ondertussen werd het Upton Park omgeruild voor het Olympisch stadion in Londen.

Premier League: Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham, West Ham United (1ste klasse)

Chelsea FC

Hazard juicht na een doelpunt in het belangrijk duel tegen Manchester United. Foto: BELGAIMAGE

Dit is momenteel de beste voetbalclub in Londen. “The Blues” staan op dit moment acht punten los op eerste achtervolger Manchester City. Voordat de steenrijke oligarch Roman Abramovich de club kocht, deed Chelsea het beduidend minder goed. Door de oliedollars van Abramovich kon Chelsea uitgroeien tot één van de negen rijkste voetbalclubs ter wereld. De UEFA waarschuwde nog in januari dat zij niet meer bijgebeend kunnen worden door de rest omdat ze te rijk zijn.

De Rus kocht Chelsea net op tijd in 2003, zes jaar voordat de UEFA de Financial Fair Play-regels invoerde. Die beschermen de voetbalwereld tegen steenrijke eigenaren zoals Abramovich. Uit onderzoek blijkt dat de Europese topclubs juist profiteren van de Financial Fair Play-regels doordat de anderen het gat niet meer kunnen toerijden. Opvallend: Chelsea kan Stamford Bridge niet meer uitbreiden. Het stadion wordt aan de noordkant opgesloten door twee spoorlijnen.

Dankzij het geld van de oligarch kon Chelsea als eerste club uit Londen de Champions League binnenhalen dankzij een 1-0-overwinning tegen Bayern München in 2012. Dit jaar spelen “The Blues” geen Europees voetbal, mede daardoor staan ze autoritair op kop. Vier Belgen verdedigen de kleuren van Chelsea: Eden Hazard, Thibault Courtois, Michy Batshuayi en Charly Musonda Jr.

Arsenal FC

Het Emirates van Arsenal. Foto: BELGAIMAGE

Arsenal FC wacht ondanks de rijke geschiedenis al 13 jaar op een nieuwe titel. Chelsea heeft de fakkel over genomen als beste club in Londen. Thierry Henry is één van de beste spelers die ooit voor Arsenal gespeeld heeft.

Net zoals Chelsea is Arsenal een Londense club die tot de negen rijkste clubs ter wereld behoort. De Fransman Arsène Wenger is al 20 jaar (!) trainer van de Gunners. In 2003-2004 werd de kampioenenploeg van Arsenal “The Invincibles” genoemd omdat ze het hele seizoen geen enkele keer verloren hebben.

Londen is de enige stad in de wereld die een metrostation naar een voetbalclub heeft vernoemd en Arsenal heeft die eer. Begin jaren dertig werden “The Gunners” zo populair dat de naam van het metrostation Gillespie Road langzaam in onbruik raakte en vervangen werd door Arsenal.

Tottenham Hotspur FC

Gent staat voor een mooie verplaatsing naar Wembley. Foto: BELGAIMAGE

Tottenham Hotspur FC wordt als een grote club in Engeland gezien. Vorig jaar zag het ernaar uit dat enkel de Spurs het feestje van Leicester nog konden verpesten, maar de titelhoop werd de grond in gesmoord door Chelsea, die andere Londense club. Tot overmaat van ramp voor Tottenham kon Arsenal, die andere Londense rivaal, zelfs nog boven hen eindigen.

De Spurs presenteren zichzelf als een stijlvolle club. Moussa Dembele, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen verdedigen de kleuren van Tottenham. In 1961 was dit de eerste ploeg die de dubbel (landstitel en FA Cup) in de twintigste eeuw wist te realiseren. En in het seizoen 1971-1972 was Tottenham de eerste ploeg die de eerste editie van de UEFA Cup won.

Ook dit jaar ziet het er niet goed uit voor de titelambities van Tottenham: de ploeg volgt op 10 punten van Chelsea. Nadat ze uitgeschakeld werden in de Champions League, verwachtte men dat de Spurs de Europa League misschien op hun naam zouden kunnen schrijven, afwachten of Gent daar een stokje voor kan steken in Wembley...

West Ham United

West Ham United tegen West Bromwich Albion in het olympisch stadion. Foto: BELGAIMAGE

West Ham United begon als bedrijfsteam van een scheepswerf. De laatste tijd beleefde de ploeg enkele moeilijke seizoenen, maar dit jaar staan ze er iets beter voor op een tiende plek. Dit seizoen werd het Upton Park ingeruild voor het imposante olympische stadion in Londen. Daardoor veranderde West Ham United ook van logo. Vroeger stond Boleyn Castle in het embleem van de Hammers, maar doordat er geen link meer is met Boleyn Ground (waar vroeger Upton Park stond) verdween dat uit het logo. Enkel de hamers bleven aanwezig en daaronder werd London geplaatst. De Belg Christian Benteke werd met 31 miljoen euro de duurste uitgaande transfer ooit voor “de Hammers”. Ondanks de verhuis naar het olympisch stadion blijft West Ham United de club voor de gewone man.

Crystal Palace FC

Christian en Jonathan Benteke in de kleuren van Crystal Palace. Foto: BELGAIMAGE

Deze club werd vernoemd naar het glazen paleis dat ooit op de plek van stadion Selhurst Park stond. Dat staat in het zuiden van Londen. De club promoveerde pas in 2014 terug naar de Premier League na zeven seizoenen in de Championship. De Eagles staan er slecht voor want ze staan op de voorlaatste plek. Opvallend: de Belgische broertjes Benteke behoren allebei tot de kern van Crystal Palace.

Football League Championship: Brentford, Fulham, Queens Park Rangers (2de klasse)

Brentford FC

Michy Batshuayi in duel met Brentford-verdediger Harlee Dean. Foto: AFP

Brentford FC bevindt zich in de gelijknamige wijk Brentford in West--Londen. Het was een van de eerste Engelse profclubs die eigendom werd van de supporters. Griffin Park is een stadion dat de sfeer uit de vooroorlogse jaren uitademt. De rood-witte club heeft als enige op elke hoek van het stadion originele Engelse pubs. Er zijn wel verhuisplannen.

Roma-doelman Wojciech Szczesny speelde nog voor de club. Dit seizoen speelden “de Bees” tegen Chelsea in de F.A. Cup. Ze verloren met 4-0, ook Batshuayi pikte zijn doelpuntje mee voor de rivaal uit Londen.

Fulham FC

Denis Odoi in de verloren wedstrijd van de FA Cup tegen stadsgenoot Tottenham. Foto: AFP

Fulham is een ploeg uit West-London. De club werd opgericht in 1879 en is daarmee de oudste club uit Londen. In het seizoen 2013-2014 degradeerde “The Cottagers” uit de Premier League. De wedstrijden worden afgewerkt Craven Cottage. Fulham ziet Chelsea en QPR als de grootste rivalen.

Fulham speelde 25 seizoenen op het hoogste niveau, maar won nooit een grote prijs. Denis Odoi verdedigt de kleuren van de club en werd meteen geliefd door zijn club na zijn befaamde rugdribbel (zie filmpje hieronder). Hij treedt in de voetsporen van legende Philippe Albert en Moussa Dembele.

De rugdribbel van Odoi. Video: YouTube.

Queens Park Rangers FC

Queens Park Rangers. Foto: BELGAIMAGE

Queens Park Rangers bevindt zich in westelijk Londen en werd vernoemd naar de wijk Queen’s Park waar de meeste spelers indertijd vandaan kwamen. Opvallend is dat de club in haar beginjaren in maar liefst twintig stadions speelde, alvorens haar intrek te nemen op Loftus Road.

Het grootste succes was een tweede plaats in de Engelse competitie in het seizoen 1975-1976. Veel bekende spelers passeerden langs QPR: Djibril Cissé, Loïc Rémy, José Bosingwa en Júlio César maakten allemaal een tussenstop in Loftus Road.

Football League One: AFC Wimbledon, Charlton Athletic, Millwall (3de klasse)

AFC Wimbledon

AFC Wimbledon op Kingsmeadow. Foto: BELGAIMAGE

De club werd in 2002 opgericht door de fans van het oude Wimbledon FC. In 2003 verhuisde het originele Wimbledon naar Milton Keynes, ruim 100 kilometer buiten Londen en veranderde de naam naar Milton Keynes Dons FC. Waarop de fans in 2002 beslisten om AFC Wimbledon op te richten als opvolger van Wimbledon FC. Deze club hoopt om op termijn terug te keren naar Plough Lane, dat is het stadion waar Wimbledon in de jaren tachtig indruk maakte. Momenteel speelt AFC Wimbledon in Kingsmeadow.

Charlton Athletic FC

De spelers van Charlton Athletic in hun stadion The Valley. Foto: BELGAIMAGE

Charlton Athletic ademt geschiedenis uit en The Valley, het stadion van Charlton Athletic in Zuid-Oost-Londen, was vlak na de Tweede Wereldoorlog het grootste stadion van de stad. Charlton Athletic heeft een overduidelijke Belgische link.

Ex-Standard-voorzitter Roland Duchâtelet is eigenaar van de club en de fans protesteerden al vaak tegen hem. Ze willen hem buiten en hebben daar veel voor over. Eind vorig jaar reisden ze maar liefst 900 kilometer naar België om Duchâtelet lik op stuk te geven. Hij was net zijn 70ste verjaardag aan het vieren toen “The Addicks”-fans opdoken aan het restaurant waar hij zich bevond met het spandoek: “Roland & Katrien (Meire, CEO van Charlton) time to go home” .

Het spanddoek van de fans. Foto: YouTube.

Millwall FC

Shaun Cummings met de winnende treffer tegen Leicester City in het Den stadion. Foto: BELGAIMAGE

Deze Engelse club heeft als motto: “No one likes us. We Don’t care” en “We fear no foe where ever we go”. Millwall werd opgericht door Schotse havenarbeiders en nu nog steeds bevinden er zich veel havenarbeiders onder de aanhang. De ploeg heeft een reputatie vanwege zijn harde kern, die in de jaren tachtig en negentig voor veel problemen zorgde. De club heeft een leeuw als embleem op zijn clubs, de keiharde aanhang wordt dan ook “The Lions” of “The Dockers” genoemd. Ze zien Tottenham Hotspur, Crystal Palace en West Ham United als hun grootste rivalen. Toch leende Tottenham Hotspur in 2012 Harry Kane uit aan Millwall. De Engelsman scoorde 7 keer voor “The Lions”.The Den is het stadion van Millwall en biedt plaats aan 20.146 mensen. Afgelopen zaterdag stuntte Millwall door Leicester City uit de FA Cup te gooien, na eerder al Bournemouth en Watford te elimineren.

Een jonge Kane in de kleuren van Millwall. Foto: BELGAIMAGE

Football League Two: Barnet, Leyton Orient (4de klasse)

Barnet FC

Barnet draait een slecht seizoen. De spelers druipen af in het The Hive Stadium. Foto: BELGAIMAGE

Barnet FC is een profclub uit Noord-Londen en heeft net als Brentford de bijnaam “The Bees”. Vorig jaar slaagde de club erin terug te keren naar de League Two, en het ziet ernaar uit dat The Bees nog een jaartje langer in de League Two zullen blijven want Barnet staat op een veilige elfde plek.

Leyton Orient

Brisbane Road, het stadion van Leyton Orient. Foto: BELGAIMAGE

Deze rode ploeg uit Oost-Londen heeft als bijnaam “The O’s”. Leyton Orient draaide één seizoen (1962-1963) mee op het hoogste niveau in Engeland. “The O’s “dreigen te degraderen want ze staan op de voorlaatste plaats. Opvallend: Harry Kane werd door Tottenham Hotspur ook aan Leyton Orient uitgeleend, hij scoorde 5 doelpunten voor The O’s.

National League: Bromley, Dagenham & Redbridge, Sutton United (5de klasse)

Bromley FC

Deze semi-professionele club komt uit in de vijfde klasse en bevindt zich in Zuid-Londen. Hayes Lane, het stadion wordt gedeeld met Cray Wanderers en de vrouwenploeg van Crystal Palace. Bromley staat op de elfde plaats in de National League.

Dagenham & Redbridge FC

Dagenham & Redbridge is in de running voor de promotie want momenteel staat het tweede. De ploeg uit Dagenham (Groot-Londen) heeft als bijnaam “The Daggers”. De kleuren zijn rood en blauw.

Sutton United

Wayne Shaw en zijn taartje brachten Sutton United deze week nog in het nieuws.

The Yellows verloren afgelopen weekend met 0-2 van Arsenal in de FA Cup, maar die wedstrijd werd vooral herinnerd omwille van reservedoelman Wayne Shaw. Hij at tijdens de wedstrijd een taartje en nam nadien ontslag.