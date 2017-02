Vanhaezebrouck is klaar voor Tottenham: “I am a normal guy”

Morgen speelt AA Gent zijn galamatch tegen Tottenham Hotspur. Trainer Hein Vanhaezebrouck is strijdvaardig: “Het is goed dat we hier vandaag al kunnen voorbereiden.”

Hein was meteen onder de indruk van de locatie. “Dit is de grootste persruimte die ik ooit gezien heb, maar morgen zal het wel een vol huis zijn. Een match voor 85.000 fans, dat zal een geweldig moment zijn voor mijn spelers. Het is goed dat we hier vandaag nu al kunnen trainen, zodat ze zich kunnen voorbereiden. Dan moeten ze morgen alleen maar rekening houden met de mensen die erbij zijn gekomen.”

“Ik verkies aanvallers”

Tottenham zette maar liefst vijf keepers op de Europa League-lijst, maar Vanhaezebrouck is niet onder de indruk. “Of ik iets lees in het feit dat Tottenham 5 keepers op de Europa League-lijst zet? Neen, ik ben niet het type dat veel keepers op die lijst zet, ik verkies aanvallers (lachje). Maar ik denk niet dat het iets zegt over hoe Tottenham morgen zal spelen. Zij zijn niet het team om verdedigend te spelen.”

Zelfs met de vijf keepers van Tottenham vond de coach van Gent het niet nodig om extra te trainen op penalty’s: “Neen. Tenzij m’n spelers zonder mij getraind hebben op strafschoppen (kijkt naar Nana Asare). Neen? Neen, ik geloof niet in trainen op penalties, of je moet het elke dag doen onder verschillende omstandigheden. En dan heb je niet eens de druk van het publiek.”

Gent versloeg de Spurs tijdens de heenwedstrijd met 1-0, maar de vraag blijft of ze hun stunt kunnen herhalen in Londen. “We hebben een goed resultaat behaald in de thuiswedstrijd, maar morgen zal een ander paar mouwen zijn. Wij waren in Gent op 100%, en ik lees overal dat Tottenham maar 50% was. Dus zullen we morgen het verschil zien, in deze fantastische omstandigheden.” Vanhaezebrouck gelooft ook niet dat Tottenham nadeel zal ondervinden van de locatie. Wegens verbouwingen aan het eigen White Hart Lane wijken de Spurs uit naar het Wembley stadion. “Ik denk niet dat Tottenham er een probleem mee heeft om hier te spelen.”

The Normal One

Woensdagavond werkt Gent alvast een training af op Wembley, om het stadion gewoon te worden. “Waarom we hier nu al trainen, terwijl sommige speciale trainers dat niet doen? I’m a normal guy, I’m not a special guy. Er is al een “Normal One” in Engeland, maar ik ben ook een normale kerel. Op deze manier kunnen de spelers zich al een eerste keer aanpassen. Vorig jaar deden we het al eens in Valencia. Toen waren m’n spelers niet onder de indruk van wat ze dachten dat een oud stadion zou worden, tot ze er stonden. Toen zagen ze de geschiedenis. Hier hangt geen geschiedenis, maar het is wel een speciale plaats.”

“Play-off 1 is belangrijker”

Een Europa League-wedstrijd tegen Tottenham is mooi, maar de keuze tussen doorstoten of Play-off 1 behalen is snel gemaakt: “(nadrukkelijk) Ik kies voor Play-off 1, natuurlijk. Dat is veel belangrijker voor de club. Je kan hier morgen doorstoten, en dan uitgeschakeld worden in de volgende ronde, en wat heb je dan? Of ik dan met een B-elftal zou willen spelen? Ik heb niet veel keuze...”

Vanhaezebrouck kijkt niet alleen naar de eigen spelers, maar ook naar de tegenstander. “Neen, ze hebben ons niet onderschat in de heenronde, en ik denk ook niet dat ze ons morgen zullen onderschatten.” Hein kijkt ook op naar de Tottenham-Belgen: “Ik ben een grote fan van Mousa Dembélé. Hij is heel belangrijk voor Tottenham, zonder hem zouden ze het niet zo goed doen.

Tot zover de persconferentie van AA Gent. Lees: geen vragen voor Nana Asare, wat een grijnzende Vanhaezebrouck de grap ontlokt: “Thank you, Nana, for being here.”