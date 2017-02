Politie opgeroepen voor... loslopende ezel

Diksmuide - De politie van de politiezone Polder werd woensdagochtend opgeroepen voor een ietwat vreemd probleem. Een loslopende ezel veroorzaakte in Diksmuide heel wat problemen in een garage van een woning.

Een bewoner uit de Stenenmolenstraat in Diksmuide schrok zich woensdagochtend een bult. Toen hij rond 7.30 uur zijn garagepoort opentrok, stormde een loslopende ezel zijn garage binnen.

Het dier war erg in paniek, en beschadigde de motorkap van de wagen en twee fietsen in de garage. De bewoner kon de ezel uiteindelijk zelf naar buiten werken en vastmaken. Niet veel later dook de eigenaar van de ezel op. Het dier was ontsnapt uit een weide langs de Keiemdorpstraat.