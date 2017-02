De beste dwergstaat: Andorra wint prestigeduel tegen San Marino

Andorra weet voor het eerst sinds oktober 2004 weer wat winnen is. De dwergstaat versloeg woensdag in een vriendschappelijke match San Marino, ook een ploeg uit de diepste kelderverdieping van de FIFA-rangschikking. Het werd 0-2. Lima (28.) en Martinez (66.) zorgden voor de goals.

De laatste keer dat Andorra een match won was in oktober 2004, toen Macedonië met 1-0 geklopt werd. Sindsdien speelde de dwergstaat zesmaal gelijk, en werd er 81 maal verloren. San Marino klopte in april 2004 Liechtenstein met 1-0, maar wacht al bijna dertien jaar op een nieuw succes. In november 2014 hield het Estland wel nog op een 0-0.

Andorra en San Marino, die beiden met voornamelijk amateurs spelen, staan sinds jaar en dag in de kelder van het FIFA-klassement. San Marino moet tevreden zijn met de 202e plaats, terwijl Andorra nog een plekje lager staat. Van de Europese landen doet enkel Gibraltar, tegenstander van de Rode Duivels op weg naar het WK 2018 in Rusland, slechter. Gibraltar is 205e en gedeeld laatste. .