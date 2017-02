RSCA-coach Weiler ziet zijn tactiek steeds beter renderen: minder bal, meer efficiëntie

Welkom bij de start van het Weiler-seizoen. Nu pas – wanneer Anderlecht in de 1/16de finales van de Europa League staat en Play-off 1 eraan komt – blijkt het bekritiseerde systeem van coach René Weiler toch steeds efficiënter. Laat de bal aan de tegenstander, maar wees dodelijk in de omschakeling. Zo gaat RSCA nog klassiekers winnen en kan het vanavond ook succesvol zijn 2-0-voorsprong verdedigen tegen Zenit.

Het is -5 graden in Sint­Petersburg en er ligt sneeuw. Toch betaalden zo’n 200 RSCA-fans tussen 600 en 800 euro voor deze trip. 200 fans die accepteren dat Anderlecht dikwijls een nieuwe stijl hanteert. “Soms kiezen we er bewust voor om de bal meer aan de tegenstander te laten om dan snel om te schakelen”, zei Leander Dendoncker al eens.

Meest scorende ploeg

De voetbalpuristen vinden dat voor een club als Anderlecht not done. Volgens hen behoort balbezit immers tot het DNA van deze club. “René Weiler kreeg al veel kritiek en er zijn er die hem blijven bekritiseren”, zucht voorzitter Roger Vanden Stock. “De resultaten die hij haalt, spreken nochtans voor zich.”

Het moet gezegd. De 2-0 thuis tegen Zenit was straf. Vooral als je ziet dat Anderlecht maar 33 procent (!) balbezit had. Zo doet RSCA het nu wel meer: de tegenstander in blok opvangen om bij balrecuperatie met maximaal drie passes voor de goal te verschijnen.

“Hier in Rusland zal goed verdedigen opnieuw de basis zijn”, legde Weiler uit. “Maar ik wil ook wel wat creëren, want we hebben veel spelers die kunnen scoren. Tegenwoordig zijn er echt wel meer teams die winnen zonder de bal constant op te eisen.”

Toch wordt het een paars-wit stokpaardje. Herinnert u zich bijvoorbeeld de 6-1-thuisoverwinning tegen Mainz? Ook toen bedroeg het balbezit maar 47 procent. En kijk naar de competitie. Dit weekend nog werd Oostende afgetroefd met 1-4 en had paars-wit het leer opnieuw meer niet dan wel.

“Het systeem Weiler doet me denken aan het systeem dat Ivic begin jaren 80 hanteerde bij Anderlecht”, zegt ex-topschutter Erwin Vandenbergh. “We moesten pressing zetten in blok en dan snel uitbreken. Het eerste jaar werden we kampioen met elf punten voorsprong. Weiler heeft daar ook de spelers voor. Anderlecht is heel efficiënt.”

Een understatement. Hoewel het lang niet altijd het spel maakt, zit paars-wit al aan 60 goals in België. En ook in Europa zijn ze met 26 treffers in 11 matchen bij de vlotst scorende teams samen met Shakhtar Donetsk en AS ­Roma. Anderlecht maakt gemiddeld 2,26 doelpunten per wedstrijd.

Bovendien begrijpt Weiler nu dat hij zijn spelers best uitspeelt op hun natuurlijke positie. Vanavond zal hij weer de kans geven aan frisse jongens, maar hij beseft bijvoorbeeld ook dat Stanciu en Hanni samen in de ploeg het spel vertragen.

Boost voor Play-off 1

Sowieso zal zijn countertactiek in Sint-Petersburg dienst moeten bewijzen. Anderlecht riskeert nog minder balbezit te hebben dan vorige week, want geen enkele Belgische ploeg kon hier ooit winnen en Zenit verloor thuis nog nooit een Europe League-wedstrijd. Maar terwijl de Russen druk zullen zetten, rekent RSCA op de counters van Acheampong en op het torinstinct van Teodorczyk. Gemotiveerd zijn ze alleszins, want de kwalificatiepremie bedraagt 20.000 euro per speler.

“In mijn tijd vond ik het resultaat ook al het belangrijkste”, grijnst ex-trainer Luka Peruzovic. “Je speelt toch vooral om te winnen en niet om 90 minuten plezier te hebben. Weiler heeft gelijk.”

De tijden zijn dan ook veranderd. Peruzovic werd in 1993 ontslagen bij RSCA hoewel hij als leider zes punten voor stond en slechts één keer verloor tegen Waregem. Maar zijn voetbal was niet frivool genoeg. “Ach, er speelden toen ook andere factoren”, stelt hij. “Ze rekenden af met de figuur Peruzovic. Zelfs mijn snor irriteerde hen.”

Als Anderlecht voor het tweede jaar op rij deze ronde overleeft, dan kan dat een boost geven in de titelstrijd. Ja, ook wij moeten soms nog wennen aan het rechttoe-rechtaan voetbal van Weiler, maar hoe sterker de tegenstander, hoe efficiënter het systeem. Op naar Play-off 1 en de 1/8ste finales.