België op weg naar strafste Europese campagne ooit

47,5 coëfficiëntpunten scoorden de Belgische vertegenwoordigers dit seizoen al in Europese competities. Dat is slechts 3,5 punten minder dan het record van 51 punten uit het seizoen 1981-1982. Wetende dat een Europese zege twee punten, een Europees gelijkspel één punt en de kwalificatie voor een volgende ronde ook één punt oplevert, is er een behoorlijke kans dat Genk, Anderlecht en/of AA Gent vanavond voor een nieuwe high score zullen zorgen.

De coëfficiëntpunten zijn belangrijk voor het aantal Europese vertegenwoordigers dat een land mag afvaardigen. Het totale puntenaantal per seizoen wordt gedeeld door het aantal deelnemers van dat land, waarna de UEFA die gemiddelden van de laatste vijf seizoenen optelt en zo tot een rangschikking komt.

België begon dit seizoen op plaats negen, maar is door de goede resultaten dit jaar nu al virtueel over Oekraïne naar de achtste plaats gesprongen. Dat Oekraïne ons land nog inhaalt, is haast onmogelijk. Een stijging naar plaats acht van de ranking heeft wel geen gevolgen. Pas vanaf de top zes krijgt een land een extra rechtstreekse vertegenwoordiger in de Champions League. Wel staat België nu steviger in de top twaalf, waar elk land recht heeft op een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League.