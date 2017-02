Engelse pers ziet Dembélé op de bank

Engelse waarnemers gaan ervan uit dat er vandaag bij Tottenham maar twee Belgen aan de aftrap staan: Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Mousa Dembélé zou volgens hen naar de bank verhuizen. Hein Vanhaezebrouck zou het in elk geval niet begrijpen. “Ik ben een fan van Dembélé en zonder hem draait Tottenham helemaal niet zo goed”, aldus de Gent-trainer.

In elk geval trainden de drie Belgen gisterochtend voluit mee. Net als aanvaller Harry Kane. “We speelden de vorige week slecht. Als we spelen zoals het voorbije weekend tegen Fulham (0-3-winst in de beker, nvdr.) mag het geen probleem zijn.”