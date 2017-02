Tom Boonen: “Ik sta te popelen om eraan te beginnen”

Tom Boonen (Quick Step Floors) is blij dat hij zaterdag eindelijk echt kan beginnen aan zijn laatste maanden als profrenner. “De Omloop Het Nieuwsblad is altijd een speciaal moment. De eerste koers in eigen land, de eerste keer dat er volk naar de koers komt, de eerste kasseien van het voorjaar. Het is altijd weer een belangrijk moment in Vlaanderen. Ik sta te popelen om eraan te beginnen”, zegt de Kempenaar over de enige grote voorjaarswedstrijd die hij nooit won.