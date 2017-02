Ook spelersvakbond staat achter verlaging minimumleeftijd om jong talent in België houden

Er is een breed draagvlak om de minimumleeftijd voor profvoetballers te verlagen van 16 naar 15 jaar. Niet alleen de Pro League is enthousiast, ook spelersvakbond Sporta is voor het idee gewonnen. Het addertje? Sporta stapt alleen mee in het verhaal als de befaamde sterkmakingen afgeschaft worden.

Het is een steeds groter wordend probleem voor de Belgische voetbalclubs. Jonge toptalenten die nog voor hun eerste profcontract naar het buitenland trekken, waardoor Belgische clubs sportief niet kunnen profiteren en potentiële miljoenen van een latere toptransfer door de neus geboord zien. Pijnlijk. De problematiek leidde ertoe dat clubs minderjarige spelers via een sterkmaking – een overeenkomst waarbij de ouders van de speler instemmen om hun zoon op zijn 16de bij de club een profcontract te laten tekenen – aan zich probeerden te binden. Maar nu lijkt een ander plan weer prominent op tafel te liggen: de verlaging van de minimumleeftijd voor profvoetballers van 16 naar 15 jaar. Door de verlaging zouden de Belgische clubs kunnen concurreren met het Verenigd Koninkrijk, waar profcontracten vanaf 15 jaar getekend kunnen worden en hebben ze een streepje voor op de meeste andere Europese landen, waar 16 jaar de norm blijft. Het is een idee dat de Pro League vorig jaar al aftoetste bij de wetgever en waar bevoegd minister van Werk Kris Peeters (CD&V) toen al enthousiast naar luisterde. “Wetgevend zou er alvast geen uitzondering gemaakt moeten worden voor het profvoetbal”, zegt Leander Monbaliu, legal counsellor van de Pro League. “Op de arbeidsmarkt bestaat er al het leercontract, waarbij iemand op zijn 15de een arbeidscontract kan ondertekenen zolang de schoolplicht maar gerespecteerd blijft.”

Lokilo normaal in beroep

Nieuw is dat spelersvakbond Sporta kan leven met een verlaagde minimumleeftijd, al wil het wel wat in ruil. In de nieuwe cao, die ingaat vanaf volgend seizoen, wil het komaf maken met de sterkmaking. “De verlaging van de minimumleeftijd voor profvoetballers en het einde van de sterkmaking is voor ons één verhaal”, klinkt het.

Of de Pro League daarmee akkoord zal gaan, is maar de vraag. De juridische ‘zege’ van Anderlecht in het dossier rond jeugdspeler Jason Lokilo, waarover u gisteren in deze krant kon lezen, impliceert immers dat een sterkmaking voortaan rechtsgeldig is. Anderlecht- en Pro League-voorzitter Roger Vanden Stock noemde het vonnis zelfs met de nodige trots “belangrijk voor het hele Europese voetbal”. Waarom zou je als club zo’n sterkmaking inderdaad opgeven? “Over de sterkmaking werd in de Pro League nog niet gesproken”, zegt Monbaliu. “Ik kan alleen zeggen dat het een prioriteit is van de Pro League om de jeugdvoetballers te beschermen.” Het kabinet-Peeters is alvast op de hoogte gesteld van de intenties.

In de zaak-Lokilo liet advocaat Walter Van Steenbrugge gisteren verstaan dat zijn ­cliënt normaal beroep aantekent tegen de uitspraak van de rechter en de bijhorende 140.000 euro schadevergoeding die aan Anderlecht betaald moet worden.