Brussels minister over Eurostadion: “Belangenconflict bij Bart Verhaeghe”

Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) haalt uit naar Bart Verhaeghe, die naast Club Brugge-voorzitter ook vicevoorzitter van de Voetbalbond (KBVB) is. Die had gezegd dat de Rode Duivels niet vast in het Eurostadion gaan spelen. “Er stelt zich een enorm belangenconflict. Enkel een blinde ziet dat niet”, aldus Vanhengel. Hij suggereert zo dat Verhaeghe concurrent Anderlecht niet in het Eurostadion wil zien én tegen het hele Neo-project op de Heizel is, als man van concurrent Uplace.

De uithaal ligt in de lijn van het dreigement van Brussels schepen Alain Courtois (MR) om Parking C op de Heizel te sluiten als de bekerfinale daar plaatsvindt. Courtois vindt het evenmin kunnen dat Verhaeghe zich tegen het Eurostadion uitsprak en verwacht meer enthousiasme van de KBVB. “Maar geen nood”, zegt Koen De Brabander, CEO van de KBVB. “We zijn er gerust in dat de parking open zal zijn. Al zou een schriftelijk akkoord ons meer comfort bieden.” Mogelijk komt dat er als Grimbergen vanavond de beruchte buurtweg schrapt.

Opvallend: Vanhengel zei ook nog dat zélfs als de deadline van het EK niet wordt gehaald, het de bedoeling blijft om het stadion te bouwen.