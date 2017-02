Vader André als gids door de jeugd van Tom Boonen: “Hier ligt de oorsprong van zijn carrière”

Mol / Balen - De Scheldeprijs wordt dit jaar een eerbetoon aan de afscheidnemende Tom Boonen. De woensdag voor zijn allerlaatste Parijs-Roubaix mag Boonen daarom starten in zijn woonplaats Mol, waarna nog enkele jeugdherinneringen zullen passeren in Balen en omstreken. Kortom, waar Tommeke opgroeide tot Tom. Vader André Boonen was in Cultureel Centrum De Kaekelaar in Schoten voor de presentatie van de 105de Scheldeprijs en loodste RTV langs enkele belangrijke plaatsen uit de jeugd van zijn beroemdste zoon.

De laatste wedstrijd van Tom Boonen in eigen land wordt de Scheldeprijs, die op 5 april 2017 wordt gereden. Het startschot van die wedstrijd wordt daarom volgend jaar niet in Schoten maar eenmalig in Mol gegeven, de woonplaats van Boonen, om zoals altijd te eindigen in Schoten. Er zal een groot deel over Kempense wegen gereden worden, zo keren ze na de start in Mol via Balen na 50 km nog eens terug naar Mol.

Vader André trok alvast langs enkele belangrijke plaatsen uit de jeugd van Tom Boonen. Van Taverne De Waterhoek in Balen, het geboortehuis van Tom Boonen, over de kleuterschool Het Graantje waar Tom leerde fietsen tot het Technisch Instituut Sint Paulus waar hij niet alleen in de garage sleutelde aan auto’s maar ook de stap zette naar zijn eerste wedstrijden.

“Hij had zich laten inschrijven voor een koers, het scholenkampioenschap, maar hij had nog geen fiets ik ben toen nog naar een fiets gaan halen op mijn werk (bij Ridley, red.). Hij heeft toen meegedaan zonder voorbereiding maar won meteen...”

Dan volgde snel de stap naar zijn eerste ploeg, Balen BC. Aanvankelijk was hij daar geen veelwinnaar maar dat veranderde snel...

“Stel dat Tom ineens zegt dat hij er nog een half jaar bij doet”

“We zijn als familie heel dankbaar dat de mensen zoveel dankbaarheid tonen om wat Tom op de fiets deed”, zei André Boonen. “Na de start trekken we ook nog naar Café De Waterhoek in Balen, waar Tom is geboren.”

Vader Boonen blikte ook vooruit naar Roubaix, de koers na de Scheldeprijs én de allerlaatste uit de carrière van zijn zoon. “Ach, het is nu al alsof op 9 april in Roubaix de wereld vergaat. Toen hij zoveel jaar geleden derde werd in zijn eerste Parijs-Roubaix bij de profs, was het al erg met de belangstelling. We waren toen geschrokken, we waren dat ook niet gewoon. Wel, het is nu tien keer erger. Maar ja, je wordt daarin meegezogen.”

Om dan te eindigen met een grapje. “Stel dat Tom ineens zegt dat hij er nog een half jaar bij doet, dan kunnen we opnieuw beginnen.” Zou hij durven...?