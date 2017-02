CLUBNIEUWS. Oostende reserveert boot voor de Beker, herstel van Genkse keeper verloopt vlot

Oostende is dit jaar de 'Europese Sportstad' en pakt daarom uit met een opvallende stunt. Het wil de voetbalbeker en de basketbeker laten binnenvaren op de Mercator. KRC Genk kreeg goed nieuws: Tino-Sven Susic trainde opnieuw mee. Het clubnieuws van de dag.

KV OOSTENDE. Stad wil bekers binnenvaren

Het zijn hoogdagen voor sportief Oostende. BC Oostende won afgelopen zondag de beker in het basketbal, KV Oostende kan volgende maand de voetbalbeker binnenhalen. Het zou een unieke gebeurtenis zijn, die burgemeester Johan Vande Lanotte niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. “Iedereen kan in de Gaverbeek springen”, verwijst Vande Lanotte naar de stunt van collega-burgemeesters van Zulte en Waregem Simon Lagrange en Kurt Vanryckeghem. “Wij willen de bekers van BCO en KVO binnenvaren op de Mercator. Zoiets kan enkel in Oostende.” De badstad is dit jaar ‘Europese Sportstad 2017’.

KRC GENK. Susic traint al opnieuw mee

Het herstel van Tino-Sven Susic (knie) verloopt heel vlot. Gisteren maakte hij al de volledige opwarming mee van de groepstraining. Daarna kreeg de Bosniër een apart programma onder leiding van fysiektrainer Peter Catteeuw. Omdat Gaetan Coucke nog te veel hinder ondervindt van de adductoren, werd de 18-jarige Olivier Vliegen opgeroepen als derde keeper. De Maasmechelaar, die bij Verbroedering speelde en ook twee jaar voor Standard keepte, maakt de voorbereiding en opwarming mee. Zo lang is hij standby, mocht er iets gebeuren met Ryan of Jackers.

KV KORTRIJK. Belhoucine snel weer hoofdcoach

Op 8 maart begint Karim Belhocine, ‘Technisch Directeur Voetbalzaken’ maar eigenlijk gewoon sportieve baas bij KV Kortrijk, samen met 17 anderen aan de Pro License-cursus. De kans dat Karim Belhocine bij aanvang van Play-off 2 opnieuw publiekelijk fungeert als hoofdcoach, is groot. Opgemerkte gast gisteren op training: Andriy Totovytskyi. De Oekraïense huurling van Shakhtar Donetsk streek afgelopen zomer neer in het Guldensporenstadion, maar raakte tijdens de winterstop niet meer terug in België omdat hij visumproblemen had.

ZULTE WAREGEM. Baudry hervat met de groep

Marvin Baudry (foto, knie) heeft met de groep getraind, maar blijft twijfelachtig voor de verplaatsing van vrijdag naar Club Brugge. Christophe Lepoint (enkel) blijft sowieso out. De polyvalente speler trainde net als dinsdag individueel, maar het gaat al beter. De revalidatie van Derijck en De fauw verloopt volgens schema.

LOKEREN. Copa nog niet op training

Lokeren-doelman Barry Boubacar Copa (adductoren) verscheen gisteren nog niet op het trainingsveld. De Ivoriaanse doelman ondervond nog steeds te veel last. Het is nog onduidelijk of Copa morgen wel op het oefenveld verschijnt. Uitgezonderd Mario Ticinovic en Kilian Overmeire beschikt Runar Kristinsson dus over een volledig fitte kern.

WAASLAND-BEVEREN. Blessure Schwartz nog onzeker

Waasland-Beveren-aanvaller Ronnie Schwartz (knie) onderging gisteren een MRI-scan. Uit die scan blijkt dat de 27-jarige Deen geen scheurtje heeft opgelopen, al is het nog niet meteen duidelijk wat er dan precies aan de hand is. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven.

AA GENT. Spectaculair gelijkspel voor beloften bij STVV

Op bezoek bij STVV boekten de Gentse beloften, die ook versterking kregen van Bjedov, Davidzada, Rabiu, Thoelen en De Smet, een 4-4-gelijkspel.

Darko Bjedov luisterde zijn wederoptreden na een voetblessure op met twee doelpunten.

De andere Gentse treffers kwamen van Abdelali en Cerovec. In de rangschikking prijken de Gentse beloften naast Anderlecht aan de leiding.

STVV. Kotysch tekent nieuw contract

STVV legde gisteren verdediger Sascha Kotysch langer vast. De centrale verdediger tekende een overeenkomst tot de zomer van 2019, met optie op nog een derde seizoen extra. Kotysch verkrijgt eerstdaags ook de Belgische nationaliteit, een surplus voor de club. Sascha Kotysch is al weken de spilfiguur van de STVV-defensie. De 28-jarige Duitser, die in 2010 door Guy Mangelschots naar Sint-Truiden werd gehaald, had nog een overeenkomst tot het einde van het seizoen lopen. Dat contract werd dus opengebroken. “In tegenstelling tot vorige zomer gingen de onderhandelingen nu erg snel”, aldus Kotysch.

KV MECHELEN. Op weg naar nieuwe recordopkomst

KV Mechelen is op Standard al zeker van de steun van meer dan 1.000 fans. De volgende thuismatch tegen Anderlecht stevent af op een nieuw record in het post-vereffeningstijdperk. Gisteren waren er al meer dan 14.000 plaatsen weg. De zitplaatsen zijn uitverkocht, er zijn wel nog 1.200 staanplaatsen beschikbaar. Aangezien de kans groot is dat ook het bezoekersvak uitverkocht geraakt, zal het record van de eerste speeldag dit seizoen tegen Club (15.136 fans) vrijwel zeker sneuvelen. Van Cleemput (adductoren) staat een week aan de kant. Claes en El Messaoudi blijven erg onzeker voor Standard.

STANDARD. Ndongala nog out

Gisteren trainde Standard twee keer. Behalve de geblesseerde Dieumerci Ndongala was iedereen erbij.