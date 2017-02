Stuivenberg is op zijn hoede: “Counterende Roemenen zijn beter uit dan thuis”

“We zijn gewaarschuwd en weten heus dat het niet makkelijk wordt.” Met die woorden wil Genk-coach Albert Stuivenberg zijn troepen waarschuwen voor de Roemenen, die Genk in eigen huis op 2-2 hielden.

Geschiedenis schrijf je liefst in een vol stadion. Dat zit er vanavond in de Luminus Arena echter niet in, want gisteravond waren amper 7.500 tickets verkocht. “Hopelijk komen vanavond toch nog meer mensen naar het stadion, we zullen ze nodig hebben”, zegt coach Albert Stuivenberg. Hij verwacht zich aan een lastige opdracht tegen een vervelende counterploeg. “Toch willen we met de club voor het eerst in de geschiedenis naar de 1/8ste finales van de Europa League.”

En die kans is niet gering, als we Astra-coach Marius Sumudica mogen geloven. Die schat de kansen van zijn ploeg om door te stoten op “25, hoogstens 30 procent.”

Stuivenberg glimlacht, maar antwoordt kordaat. “Dat is onzin. Ik weet dat mijn collega graag in de rol van underdog kruipt, maar de feiten zijn simpel. Astra presteert sterker buitenshuis dan thuis. Zij vinden het best dat de thuisploeg het spel maakt omdat hun kwaliteiten op de counter liggen. We zijn gewaarschuwd, we weten heus wel dat het niet makkelijk wordt.”

Offensief talent

De statistieken geven Stuivenbergs gelijk. Astra puurde uit zijn laatste tien officiële thuismatchen 16 op 30. De buit in de laatste tien uitwedstrijden bedraagt 23 op 30. De Roemenen plaatsten zich niet alleen in het hol van de leeuw voor bijna 57.000 Engelse fans met 0-1 tegen West Ham voor de poules van de Europa League, in die groepsfase werden de enige twee overwinningen ook nog eens behaald op verplaatsing. De slachtoffers heetten toen Austria Wien en Viktoria Plzen.

“Ze scoren ook makkelijk op verplaatsing”, pikt Stuivenberg in. “Dit team heeft erg veel talent, zeker in het offensieve compartiment. Ze hebben bovendien ervaring in elke linie. Ik verwacht ook een agressieve tegenstrever, zij weten wat het is om dit soort wedstrijden te spelen.”

De Genkse uitgangspositie is kansrijk, maar link. Een 0-0 of 1-1 l volstaat zelfs voor het allereerste ticket ooit voor de 1/8ste finales van de Europa League. Ziet de coach geen gevaar dat zijn team op twee gedachten zou beginnen hinken? Neen, dus. “Wij hebben onze manier van voetballen en wijken daar niet van af. Als je op de nul gaat spelen, loop je altijd gevaar op een tegendoelpunt. We spelen altijd om te winnen, dat is de beste remedie. Maar we hebben er wel over gepraat, want soms zijn er momenten dat je een bepaalde tussenstand moet kunnen vasthouden.”

Balverlies

Zo zijn we plots bij de Genkse achilleshiel aanbeland: in Mechlen en Giurgiu én thuis tegen Charleroi lieten de Limburgers tot drie keer toe in de slotfase van de wedstrijd een topresultaat door de vingers glippen. “Dat wordt uitgebreid geanalyseerd,” zegt de Genkse coach, “en aan de spelers voorgelegd. Vaak liggen we zelf aan de basis van zo’n tegendoelpunt met balverlies. Dat moet je vermijden, zeker als je op voorsprong staat. Dan mag je niet in de problemen komen op het moment dat je zelf de bal hebt. Ook niet op voorzetten, die we er nog te weinig kunnen uit halen. Jammer genoeg hebben we door het drukke programma te weinig tijd om er uitgebreid op te werken op training.”

Afwachten of het kwartje intussen gevallen is. Tegen de geslepen Roemenen kan elke jeugdzonde vanavond fataal zijn. En dreigt het seizoen eentje om snel vergeten te worden. Het best aantrekkelijke voetbal ten spijt.