West-Vlaamse ICT-talenten opteren voor lokale bedrijven

Bij de sterke vraag naar technische profielen in West-Vlaanderen, horen ook ICT-profielen. Young potentials hebben een grotere keuzevrijheid. Vaak opteren ze ervoor om aan de slag te gaan bij bedrijven in de eigen regio waar ze zich kunnen ontwikkelen en doorgroeien.

Na zijn middelbare opleiding informaticabeheer behaalde Wesley Droogenbroot (30) een bachelor multimedia en communicatietechnologie. Vijf jaar lang was hij aan de slag als IT-infrastructuurbeheerder bij een autokeuringsstation. “Ik zat aan de limiet wat de technische inhoud betreft en zocht een nieuwe uitdaging bij Savaco uit Kortrijk, een IT-dienstverlener met meer dan 25 jaar ervaring en klanten uit diverse sectoren waaronder AZ Glorieux en Vandelanotte.”

Wesley werkt ondertussen vijf jaar bij Savaco, in een eerste fase voornamelijk in de backoffice met het ‘bouwen’ van datacenters. “Mijn focus is sinds een tweetal jaar geëvolueerd, ik realiseer nu vooral ICT-oplossingen die flexibele werkplekken faciliteren. Heel wat medewerkers in bedrijven zijn al lang niet meer gebonden aan een vaste computer en werkplek. Als infrastructure engineer help ik klanten om een IT-omgeving te creëren waardoor medewerkers flexibel kunnen werken.”

Mee zijn met de technologie

Klanten verwachten van een ICT-partner als Savaco ‘mee te zijn’ met de IT-technologie en dat straalt af op de job van Wesley. “Bij mijn vorige werkgever was ik vooral bezig met interne IT-problemen op te lossen, terwijl ik nu uitsluitend voor externe klanten werk. Omdat de technologie snel evolueert, is het een must om permanent bij te leren zodat we state-of-the-artoplossingen kunnen aanbieden. Er worden hier opleidingsplannen uitgetekend waarin we inspraak hebben over de richting die we willen uitgaan.”

Wesley ziet een reeks voordelen om te werken bij een West-Vlaams bedrijf als Savaco. “De doorgroeimogelijkheden spreken me aan. Daarnaast speelt ook mobiliteit een rol, ik hoef niet ver te rijden en ‘win’ zo heel wat tijd. Sowieso is er ook de mogelijkheid tot thuiswerken en glijdende uren. Ten slotte is de werkzekerheid nog een belangrijke meerwaarde”, besluit Wesley Droogenbroot.

Eén faillissement en vijftig sollicitaties later

Ook Rob Dekeukeleire (28) koos voor een lokale werkgever – ICT-dienstverlener Conxion uit Deerlijk – om zijn carrière een nieuwe boost te geven. “Ik werkte op de IT-helpdesk bij een bank en tegelijkertijd behaalde ik mijn graduaat informatica/optie netwerkbeheer aan de avondschool. Ik groeide nadien door tot system engineer, maar moest op zoek naar een nieuwe baan na het faillissement van mijn werkgever”, vertelt Rob Dekeukeleire.

Na zijn gedwongen ontslag bleef Rob niet bij de pakken zitten, op korte tijd antwoordde hij op meer dan vijftig vacatures. “Mijn profiel op de VDAB-site werd opgepikt door een interimkantoor en na een selectie van de aanbiedingen koos ik uiteindelijk voor Conxion, waar ik sinds juli 2016 aan de slag ben.”

Concreet levert Conxion onder meer infrastructuur, beveiliging en softwareapplicaties. “Als system engineer werk ik voor grote bedrijven. Wat me vooral aanspreekt, is de diversiteit in de job, het gaat om uiteenlopende facetten van ICT. Het is zeker geen afgelijnde functie, we zoeken telkens oplossingen op vraag van de klant.”

