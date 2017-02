Buffalo’s tussen hoop en vrees: van “Zat op de trein” tot “Tottenham zal bewijzen dat het topclub is”

AA Gent kan vanavond geschiedenis schrijven als het als eerste Belgische club een wedstrijd zou weten te winnen op het mythische gras van Wembley. Bij de fans leeft hoop, dat konden we woensdagavond alvast vaststellen in “The Green Man Pub”, het officiële ontmoetingspunt voor Buffalo-supporters…

Aaron, James, Jeffrey, Tessa, Laura, Niels en Yves zijn lid van sfeergroep “Buffalo Indians”, en houden er dan ook goed de sfeer in in “The Green Man Pub” (zie video hierboven), waar tegen 19u Belgische tijd vermoedelijk 3.500 Gentse fans bijeen komen om in colonne naar het stadion te trekken. Aan de omgeving zal het niet gelegen hebben: het zevental zorgt met een aantal spandoeken ook voor de juiste achtergrond! De hoop op een goede afloop is ook groot, al heeft Aaron een droomscenario, waarin “Coulibaly de 2-1 scoort in de 95ste minuut. Dan zal er een echt volksfeest losbarsten, de Gentse feesten in Londen, de Londense feesten! Of we de volgende dag niet vroeg op moeten om terug naar België te vertrekken? Maakt niet uit, desnoods stappen we zat op de trein!”

Hoop op een stunt

Dan hoeven de Nederlandse Buffalo’s Martin, Jessica, Marco en Charlotte uit Sas van Gent (what’s in a name?) zich minder in te houden: “Wij vertrekken pas in de namiddag, we hebben dus alle tijd om te vieren.” Ook hier leeft de hoop op een stunt, aldus Martin: “Ik denk wel dat we kans maken. We zullen wel één keer scoren, en ik zie Tottenham er geen drie maken. Bovendien zijn de Spurs toch niet zo goed bezig als ze op Wembley moeten spelen.” Al zullen ze hun vreugde bij een eventueel droomscenario toch even voor zich moeten houden in het stadion: “We hebben onze tickets geboekt via een Engelsman, we zitten dus in een vak met Tottenham-supporters.”

Hoop en vrees liggen dicht bij elkaar als we polsen naar de verwachtingen van Guy en Karel. Guy komt “vooral voor de sfeer, of we nu winnen of niet. We gaan toch 4-0 verliezen, ik denk dat Tottenham morgen zal tonen dat het een echte topploeg is. Maar het blijft historisch: 7.000 fans op verplaatsing, dat heeft nog nooit een Belgische club voor elkaar gekregen.” Zijn vriend Karel ziet het meer zitten: “Ik verwacht zeker één goal, dan kunnen we zot worden. En als we winnen? Dan gaan we helemaal loos!”

Berefeest

Al is het te hopen voor AA Gent dat het spreekwoord “Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan” niet klopt, want het vrij – ahum – enthousiaste trio Steve, Frederik en Marc komt ons met enige nadruk vertellen dat we niet moeten twijfelen: “We gaan gewoon winnen, Couli (Kalifa Coulibaly, nvdr.) gaat scoren! En dan een berefeest! Dan blijven we feesten!”