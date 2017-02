AA Gent krijgt hoopgevende boodschap én waarschuwing van Engelse voetballegende

AA Gent staat voor een monumentale opdracht vanavond: winnen op Wembley zou Belgische sportgeschiedenis zijn. De druk is dan ook groot, maar Rio Ferdinand – ex-topverdediger van Manchester United – heeft in zijn column in de London Evening News een hoopgevende boodschap én een waarschuwing in petto voor de Gentenaars.

Onder de titel “Tottenham moet van Wembley hun thuis maken, of het zal hen duur te staan komen” waarschuwt Ferdinand de Spurs, en geeft hij tegelijkertijd de Buffalo’s dus hoop: “Tottenham ontvangt Gent in het nationale stadion, en het zou begrijpelijk zijn als hun falen uit het verleden nog meespeelt in de kopjes. Ze verloren er dit seizoen twee Champions League-wedstrijden, uitgerekend daarom moet ze het nu met Europa League stellen. Het ziet er altijd uit alsof spelen op Wembley voor hen een last is. Maar daar moeten ze nu verandering in brengen, of het zou hen duur te staan kunnen komen.”

Omgeving kennen

“Als speler is het van levensbelang dat je je op je gemak voelt in je eigen stadion. Je moet je comfortabel voelen, de omgeving kennen. Hoe meer tijd je er doorbrengt, hoe beter. Als Tottenham nu wedstrijden zou beginnen winnen op Wembley, associeer je er ook positieve ervaringen mee. Zeker met het oog op volgend seizoen (wanneer Tottenham vermoedelijk al zijn thuiswedstrijden zal afwerken op Wembley, nvdr.) is dat belangrijk.”

“Het grootste verschil? Op White Hart Lane voelt het aan als een klein veld, omdat de fans zo dichtbij zitten, terwijl Wembley een groot open stadion is. Maar dat moeten de spelers uit het hoofd zetten. Tegen Gent is niet de kwaliteit van hun spel belangrijk, maar wel het resultaat. Dan zal het vertrouwen wel volgen.”

“Het goede nieuws voor Spurs is dat Harry Kane vol zelfvertrouwen zit na die hattrick afgelopen zondag (tegen Fulham, nvdr.). Zijn timing kon niet beter zijn. Nu gaat het om de knikkers, als hij net nu in vorm raakt, is dat perfect. Zeker aangezien Dele Alli zondag ook een assist gaf en Christian Eriksen weer beter begint te spelen. Hopelijk is de kater van de nederlagen tegen Liverpool en Gent doorgespoeld, en gaan ze door naar de laatste 16.”