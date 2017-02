Met 7.650 op afspraak met de geschiedenis

Wembley, dat is magische kracht. Net zoals de illusie van de goocheltruc die onzichtbaar is, maar waarvan je het effect tot op het bot voelt. Achterover leunende tribunes. Geluidsweerkaatsing die gejuich laat weerklinken als een echo van succes. Diepe netten die doelpunten vangen om ze voor eeuwig te koesteren. Op het gras van Wembley voelt iedere voetballer zich een afgezant van God. Hier, in de kathedraal onder de stadions, ruikt het ook vandaag nog naar Bobby Moore die in 1966 als Engeland-aanvoerder de wereldbeker naar boven stak.