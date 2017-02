De last minutes voor de krokusvakantie zijn op (en ook voor de zomervakantie ziet het er niet goed uit)

Nog op zoek naar een voordelig lastminutereisje in de krokusvakantie? Dan ben je er wellicht aan voor de moeite. Zowel de populaire ski- als zonbestemmingen zijn allemaal zo goed als volzet, zegt touroperator Thomas Cook. Ook voor de zomervakantie ziet het er niet goed uit. “De tijd van last minutes is voorbij. Wie geen vier maanden op voorhand zijn reis boekt, blijft over met de kruimels”, zegt woordvoerder Franklin Braeckman.

“De krokusvakantie is nog steeds enorm geliefd bij de Belgische skifanaten”, zegt Braeckman op basis van een analyse van de boekingscijfers van Thomas Cook. “We zakken dit jaar met z’n allen opnieuw af naar de Franse, Oostenrijkse en Zwitserse bergen. Maar die populaire skigebieden zijn uiteraard niet alleen geliefd bij de Belgen. Dit jaar zijn familiekamers en grotere appartementen volledig bezet.”

Een van de oorzaken daarvan is dat “onze” krokusvakantie dit jaar samenvalt met die van Nederland. “En Nederlanders boeken sneller dan ons hun vakantie. Komt daarbij dat populaire skigebieden als Val Thorens, Ischgl en Sölden zulke hypes zijn dat ze ook buiten de vakantieperiodes al vol zitten. Last minutes zijn dus bijna onvindbaar.”

Naar de zon dan maar?

De sneeuw dan maar last minute inwisselen voor de zon? “Dat is ook geen optie”, aldus Braeckman. “Toplocaties als Tenerife, Hurghada, Agadir, Gran Canaria en Lanzarote zijn al maanden volzet. En ook het exotischere Marokko of Kaapverdië zitten stevig in de lift.”

“De geopolitieke situatie brengt toeristen van over de hele wereld naar dezelfde plekken. Terwijl de Russen een aantal jaar geleden naar Turkije trokken, zakken ze nu samen met de Chinezen en Europeanen af naar Gran Canaria. Belgen zijn niet de enigen die reizen. Wil je naar populaire bestemmingen, dan moet je ze lang genoeg op voorhand boeken”, zegt Braeckman.

Zomervakantie

De Belg past zijn boekingsgedrag maar beter aan. “De trend van de krokusvakantie zal zich doorzetten tijdens de zomermaanden. Ook dan zullen er nauwelijks nog last minutes zijn. Vier maanden op voorhand boeken is geen uitzondering meer. We merken een groeiende vraag naar familiekamers en grote appartementen, waar Belgen samen met vrienden en of familie kunnen verblijven. Helaas zijn die schaars en dus uitzonderlijk snel volgeboekt. Nederlanders hebben zich de reflex om hun vakantie vroeg te boeken al aangemeten. Het is tijd dat de Belgen dat ook doen”, besluit Braeckman.