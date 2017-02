Transgendertiener (16) inspiratiebron voor eerste trangenderpop

De Amerikaanse tiener Jazz Jennings is een echt rolmodel voor transgenders en verzamelde zo een grote schare fans achter zich. Na een boek, een docusoap en een populair kanaal op YouTube wordt nu ook nog een pop naar haar beeltenis gemaakt. Het gaat om de eerste transgenderpop, die er weliswaar net zo uitziet als een normale meisjespop, maar die als statement best kan tellen.

Jazz Jennings (16) is één van de allerjongste personen ter wereld die als transgender door het leven gaat. De Amerikaanse tiener is dan ook het boegbeeld voor de transgendergemeenschap geworden en werd twee jaar geleden zelfs door Time Magazine als één van de invloedrijkste 25 jongeren ter wereld uitgeroepen. Het meisje schreef eerder al een boek, kreeg een docusoap op televisiezender TLC en heeft een eigen kanaal op YouTube. Nu volgt een pop naar haar beeltenis, de eerste transgenderpop ooit gemaakt.

Jazz postte de eerste foto van de pop op haar pagina op Instagram en schreef: "Dit is de eerste transgenderpop op de markt. En raad eens? Dat ben ik. Tonner Doll deed zijn uiterste best om dit mooie stuk te maken. Het zal vanaf juli in de handel verkrijgbaar zijn. Ik hoop dat het transgenders in een positief daglicht kan stellen door aan te tonen dat wij net zo zijn als iedereen. Voor diegenen die zich vragen stellen: de pop wordt gezien als de eerste transgenderpop omdat ze geïnspireerd is op een persoon die transgender is. Natuurlijk is het gewoon een normale meisjespop, omdat dat net is wat ik ben: een normaal meisje."