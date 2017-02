Bijna 143.000 kandidaten solliciteerden vorig jaar bij Selor

Selor, het selectiebureau van de federale overheid, heeft vorig jaar 6.018 vacatures uitgeschreven. Daarvan waren er 5.065 of 84 procent bestemd voor de federale overheid, de andere jobs zaten bij overheidsdiensten op andere niveaus. Het totale aantal sollicitanten bedroeg 142.773, zo maakte Selor donderdag bekend.

In 2016 steeg het aantal vacatures tot 6.018, iets meer dan een verdubbeling tegenover 2015. Die sterke stijging was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de heropleving van de rekruteringen bij de federale overheid, zegt Selor. Het aantal vacatures verdubbelde er tot 5.065, na de wervingsstop van 2015 waardoor de cijfers toen enorm daalden (2.541 vacatures in 2015).

Het totale aantal kandidaten steeg ten opzichte van 2015 met 77 procent tot 142.773 kandidaten voor alle vacatures in 2016. In totaal screende Selor 104.853 kandidaten, een stijging van 55 procent tegenover 2015.

Selor geniet intussen een grote online bekendheid: de website werd in 2016 meer dan 6,5 miljoen keer bezocht, de Facebookpagina telt ondertussen meer dan 44.000 fans.