Na Tournée Minérale: dagen zonder (of met veel minder) vlees

Na de hype rond de alcoholloze maand februari, ‘Tournée Minérale’, volgt de actie ‘Dagen Zonder Vlees’. De zesde editie van deze campagne gaat opnieuw van start op 1 maart.

De ‘Dagen Zonder Vlees’ (DZV) campagne wil de Vlaming bewust maken over de impact die vleesconsumptie heeft op het klimaat, onder andere door hen gedurende de vastenperiode (en hopelijk ook daarna nog) minder vlees (en vis) te laten eten. De overconsumptie van dierlijke voeding is namelijk één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering.

De voorbij jaren namen zeker 90.000 mensen deel aan deze ‘alternatieve’ vastencampagne. Al draait het volgens Marieke Dilles van DZV niet alleen rond laten van dat stukje vlees op je bord. “Het gaat meer over de impact van vlees en vis op ons klimaat. Mensen zijn daar bezorgd over. Door deze actie kijken ze anders naar vegetarisme”, zegt Dilles. Vlees hoeft dan ook niet volledig van het menu geschrapt worden. Zelfs als je maar één dag in de week vegetarisch eet, kan je je bijdrage registeren op de website.

Bekende koppen

Dagen Zonder Vlees kon een aantal bekende koppen warm maken om anderhalve maand vegetarisch te leven. Deze mensen zetten hun schouders onder de actie:

Eva De Roo (Stubru)

Charlotte Leysen (Ketnet)

Pedro Elias (VIER)

Karolien Debecker (MNM)

Sam De Bruyn (Qmusic)

Annemie Peeters (Radio 1)

Danira Bouhkriss Terkessidis (Eén)

Pat Donnez (Klara)

Sven Pichal (Radio 2)

Rani De Coninck (Joe)

Annelien Coorevits (VIJF)

Steffi Vertriest (Njam!)

Tomas De Soete (Canvas)

Jill Peeters (VTM)

De BV’s die dit jaar hun schouders onder het initiatief zetten.

Plantaardig

Net zoals de voorbije jaren zijn er, naast het niet eten van vlees, nog andere uitdagingen aan de actie gebonden. Zo wil de organisatie de mensen aanzetten om meer plantaardig te eten, voor meer seizoensgroenten te kiezen, en minder voedsel te verspillen. Dit jaar pleit DZV ook voor een bewustere omgang met verpakkingen. Daarom is er vanaf dit jaar ook een katoenen DZV-zakje.

De DZV-actie loopt van 1 maart tot 15 april. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.dagenzondervlees.be. Je kan individueel meedoen aan de actie, maar ook samen met vrienden of collega’s de uitdaging aangaan.

Bezorgdheid om klimaatproblematiek

De actie ‘Dagen Zonder Vlees’ startte in 2011. Uit bezorgdheid over de klimaatproblematiek riep een jonge studente – zelf geen vegetariër – in 2011 voor het eerst op om samen vegetarisch te vasten. Een Facebookgroep van het initiatief haalde al snel 12.000 leden. Meerdere BV’s schaarden zich achter de actie. Intussen is ‘Dagen Zonder Vlees’ uitgegroeid tot een bekend burgerinitiatief.