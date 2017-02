Belfius heeft in 2016 535 miljoen euro nettowinst geboekt. Het gaat om een stijging met zes procent, zo maakte de bank in overheidshanden donderdag bekend.

De nettowinst voor belastingen steeg veertien procent tot 780 miljoen euro. De bank wil over boekjaar 2016 een dividend van 215 miljoen euro uitkeren aan de aandeelhouder, de Belgische staat. Daarvan werd in september al 75 miljoen euro betaald via een interim-dividend.