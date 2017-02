Waarom prins William geen trouwring draagt

De Britse prins William draagt geen trouwring. Neen, er zit geen haar in de boter tussen hem en zijn vrouw Kate Middleton. Hij laat het sieraad louter achterwege omdat hij er niet van houdt en om een oude traditie te respecteren.

Het is je misschien nog niet opgevallen, maar de Britse prins draagt al jaren geen trouwring. Niet echt een nieuw feit dus, maar eerder deze week ging het weetje wel viraal, bijna zes jaar na zijn huwelijk in 2011. In 2012 legde een bediende van het paleis al uit waarom er geen bling rond zijn vinger zit . “Hij heeft het niet voor juwelen. Hij heeft er nooit gedragen. Het heeft allemaal te maken met persoonlijke voorkeuren”, klonk het toen.

Veel mannelijke leden van de Britse koninklijke familie en heren uit de upper class dragen trouwens geen trouwring om aristocratische redenen. Ze vinden het een te moderne gewoonte en houden liever vast aan tradities. Als ze al een juweel dragen, kiezen ze dan nog eerder voor een zegelring. Voor de Britse prins William is het dus geen van beiden. Ook prins Philip, de an van koninging Elizabeth II, draagt er geen. Volgens de BBC heeft prins Charles er wel een in zijn collectie. En wat betreft de dames van de Britse koninklijke familie: zij pronken er wel degelijk mee. Kate Middleton beschikt over een gouden exemplaar.