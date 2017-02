Amédeo Troiano veroordeeld tot levenslange opsluiting voor dood bankiersgezin en neefje

Glain - Amédeo Troiano is veroordeeld tot levenslange opsluiting nadat hij gisteren schuldig werd bevonden aan de moord op Benoît Philippens en de doodslag op Carol Haid en Esteban Counet. De verdediging weigerde te pleiten over de straf.

Het hof van assisen in Luik heeft donderdagvoormiddag Amédeo Troiano (38) veroordeeld tot levenslang. Hij werd woensdagavond al schuldig bevonden aan de moord op Benoît Philippens en de doodslag op Carol Haid en Esteban Counet. Het bankierskoppel en hun petekind van 9 jaar werden neergeschoten op 18 april 2014 in Visé.

Troiano ging niet akkoord met de uitspraak en noemde ze schandalig. Zijn advocaten weigerden te pleiten over de straf.

In het arrest over de veroordeling hielden de jury en het hof rekening met de extreme ernst van de feiten en de koele vastberadenheid waarmee de drie slachtoffers bij verrassing werden doodgeschoten.

In april 2014 schoot Troiano de bankier en zijn gezin neer voor hun villa in Wezet. Ze kwamen net terug van een restaurantbezoek. Troiano werd als verdachte aangeduid op basis van geolokalisatie via Google Maps op zijn laptop. Volgens de expert toont het toestel aan dat hij zich in de straat heeft bevonden waar de drievoudige moord werd gepleegd.

De verdediging van Troiano sprak dit tegen. Volgens hen werd de route uitgestippeld door op een link bij een persartikel te klikken. Omdat er onenigheid was, had de voorzitter een derde expert de zaak laten bekijken. Die expert was formeel: “Het meest geloofwaardige scenario is dat de laptop van Amédeo Troiano zijn locatie heeft bepaald in de rue de Berneau op het moment dat een route werd berekend.”