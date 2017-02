Halen deze fans AA Gent Wembley nog? Storm steekt stokken in de wielen

Halen alle fans van AA Gent Wembley wel? Door het slechte weer zijn er zware vertragingen in de haven van Calais én die van Dover. De kans dat een vijfhonderd supporters van de Buffalo’s niet op tijd in Londen aankomt, blijft dus reëel.

Voor zo’n 500 fans van AA Gent was hun hoogdag nochtans slecht begonnen: zij wilden deze ochtend uit Calais vertrekken, maar een storm zorgde voor fikse vertragingen. Om 21u05 start in Wembley de wedstrijd tegen Tottenham.

Door het zware weer ondervinden alle overtochten van Calais naar Dover zware hinder en is het aantal schepen dat uitvaart beperkt tot zes per uur. Daardoor ontstonden er vertragingen tot twee uur. In tussentijd kregen de wachtende supporters chips en water van P&O als tegemoetkoming voor de vertraging.

Verlossend nieuws

Voor de fans van AA Gent is het oponthoud een stevige tegenslag: zij zijn op weg naar Wembley, waar hun ploeg om 21u05 een 1-0 voorsprong verdedigt tegen Tottenham. Rond 12u kregen de reizigers verlossend nieuws: hun schip was aangekomen en legde aan.

Ook in Duinkerken liep een aantal supporters van de Buffalo’s vertraging op. Hun ferry zou om 12u45 alsnog kunnen vertrekken. Nog andere fans konden wel vertrekken, maar moesten langer dan gepland wachten eer hun boot de haven Dover kon binnenvaren. De schepen mogen door de ruwe zee immers niet op eigen kracht de haven binnen en moeten een voor een worden binnengesleept.

Al drie kwartier aan 't wachten om Dover binnen te varen #ghentennial #totgnt pic.twitter.com/lz0zuufUyD — Tim DM (@omedmit) February 23, 2017

Ook de Londense metro wordt overspoeld door fans van AA Gent

Voor Wembley

Speciaal voor de gelegenheid gemaakte sjaals

De wedstrijd tegen Tottenham start om 21u05 en is hier live te volgen.