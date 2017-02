Britse media waarschuwen Tottenham: “A minute to win it”

Het meeste aandacht gaat er in de Britse kranten naar de uitspraak van coach Mauricio Pochettino dat hij “binnen de 50 seconden” zou weten of zijn team er klaar voor is. Zo titelt The Sun: “A MINUTE TO WIN IT”, en heeft de tabloid het even verder over “Gone in 60 seconds”: “Tottenham staat voor een lastig tripje langs de North Circular-metrolijn (tussen Tottenham en Wembley, nvdr.).” Dat weet The Sun, omdat de Spurs vorige week in België “stunk the place out”. “Die schokkende nederlaag verraste velen, maar niet Pochettino, die liet weten dat hij het na een minuut al wel doorhad.” En de krant sluit af met een verwijzing naar de twee gelaten van Tottenham de afgelopen weken: “Welke Jekyll & Hyde-sterren zullen vanavond op het veld verschijnen?”

Ook The Telegraph heeft het over die beruchte “eerste 50 seconden” en de ingesteldheid van de Spurs-spelers: “Na de nederlaag in Gent, waar zijn team nooit herstelde van een slappe start, hield Pochettino een teambijeenkomst om enkele dingen te bespreken. Daarin benadrukte hij dat ze altijd meteen zelf het initiatief moesten nemen.” De Argentijn wordt ook gewaarschuwd voor het gewijzigde statuut van zijn club: “Pochettino werd lang geprezen voor de manier waarop hij zijn jonge ploeg vorig seizoen lang liet meestrijden voor de Premier League-titel, maar zal nu toch gewoon moeten worden aan een onophoudelijke stroom vragen over wanneer ze nu eindelijk die prijs pakken.”

“WATCH OUT”

De Daily Mirror kopt in grote letters een waarschuwing aan Tottenham voor AA Gent: “WATCH OUT!” voor deze “wedstrijd op het scherpst van de snee”, al heeft de krant ook bemoedigend nieuws voor de thuisploeg: “De Spurs verloren in vier ontmoetingen met Belgische ploegen nog nooit in eigen huis, en wonnen daarvan driemaal.”

De Daily Mail legt Pochettino de woorden “I know if we’ll flop in seconds” in de mond, maar weet ook dat de Spurs “slechts een 1-0 achterstand moeten wegwerken, nadat ze zelf slap presteerden in Gent.” Gevolgd door een venijnig compliment aan het Belgische voetbal: “Op het eerste zicht mag dat geen zware opdracht lijken, maar de vraag is welke versie van Tottenham zal komen opdagen: de afgelopen zeven weken zwalpten de Spurs van dramatisch naar uitmuntend en weer terug.” Om af te sluiten met hoopgevende woorden voor de bezoekers: “De FA Cup lijkt ons de beste kans op een prijs dit seizoen voor Tottenham.”

Eerste vijftig seconden

Ook The Times schrijft dat Pochettino “enkel de eerste 50 seconden van de wedstrijd tegen Gent zal moeten bekijken om te weten of zijn team kans maakt om hun Europese ambities nieuwe hoop in te blazen. Naar eigen zeggen kon de Tottenham-coach vorige week al binnen de minuut zeggen dat zijn team mentaal niet klaar was om te winnen in Gent.” Bijgevolg: “Ze kunnen zich geen soortgelijke start veroorloven op Wembley, een stadion dat hen bovendien niet goed lag in het verleden.”

Enkel The Guardian kiest een andere invalshoek, al is ook hier de waarschuwende vinger met de titel “No excuses”: de krant focust op de problemen waarmee de Spurs lijken te kampen als ze het eigen White Hart Lane moeten verlaten voor Wembley: “Hun teleurstellende prestaties in de Champions League betekent dat Tottenham onder zware druk staat om te bewijzen dat ze niet aan een mentale blokkade lijden op Wembley”. De krant wijst dan ook nog eens op de Champions League-nederlagen tegen Leverkusen en Monaco, en herinnert aan de woorden van middenvelder Moussa Sissoko dat de Spurs “beter Europees zouden spelen op White Hart Lane.”

Al is er ook goed nieuws: “De 3-1 zege tegen CSKA Moskou die Spurs de Europa League-kwalificatie bezorgde got a monkey off their back, was een last van hun schouders. Die wedstrijd toonde aan dat de spelers toch kunnen uitblinken in het nationale stadion.”

Slappe prestaties

Maar wat dan van de tegenstander? “Een grotere zorg voor Tottenham is echter hun slappe prestatie in Gent vorig week. Vijf dagen na de nederlaag tegen Liverpool die hun titelkansen een flinke klap toediende, faalden ze opnieuw in België. Ze ontbeerden focus tegen Gent (dat pas achtste staat in de Belgische hoogste klasse) en mochten blij zijn dat maar met één doelpunt verschil verloren werd.”

Al moeten de Tottenham-spelers nu ook weer niet halsoverkop aanvallen vanavond, sluit de krant de voorbeschouwing af: “Vergeet de balans niet! Als Tottenham de discipline straks laat varen, groeien de kansen voor een potentieel beslissend Gents doelpunt. Het belooft een spannende avond te worden voor Tottenham op Wembley.”

Wie start?

Eerst even dit over de opstelling: het zijn slechts cijfertjes, maar we geven het toch mee voor de volledigheid: alle kranten beschrijven een andere veldformatie. The Guardian vermoedt een 3-4-2-1 basisopstelling, The Times een 3-4-2-1, The Telegraph een Gentse 3-4-3 en The Daily Mail is de enige krant die uitgaat van een viermansverdediging in een 4-2-3-1. In doel staat ongetwijfeld Hugo Lloris, al denkt de Mirror verrassend dat de Nederlander Michel Vorm zal starten, met voor hem het Belgische duo Alderweireld/Vertongen. Zij krijgen in de defensie vermoedelijk het gezelschap van Dier, al verdwijnt die in de basiself van de Daily Mail voor flankspelers Davies en Trippier. Die laatste start ook volgens de meeste andere kranten. Op het middenveld start volgens de meeste kranten Victor Wanyam (ex-Beerschot), met naast hem Mousa Dembélé. The Mirror en The Daily Mail denen dat dat duo het gezelschap krijgt van de Zuid-Koreaan Son, volgens The Guardian krijgt de jonge Winks het vertrouwen van Pochettino. Voorin bestaat er geen twijfel: daar moet het trio Kane/Alli/Eriksen het verschil maken.

Over de Gentse basiself bestaat meer eensgezindheid: Kalinic, Gigot, Mitrovic en Asare vormen volgens alle Britse kranten het defensieve kwartet, met Foket en Saief op de flanken. Voorin lijken Perbet, Simon en Milicevic dan weer zekerheden. Op het middenveld krijgt certitude Esiti vermoedelijk Brecht Dejaegere in steun, al gokken The Times en The Telegraph op Neto.