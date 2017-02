Ex-Primark medewerkster klapt uit de biecht: “Het was net een gevangenis”

Op dinsdag maakte de Nederlandse werknemersvereniging FNV Handel bekend dat de werkomstandigheden bij de Ierse kledingketen Primark allesbehalve goed zijn. Ex-medewerkster Priscilla uit Rotterdam kan erover meespreken en doet haar verhaal aan de lifestylesite Lindanieuws.

De 33-jarige Priscilla werkte tot voor kort in het Primark-filiaal van Rotterdam-Zuid en vertelt over de gang van zaken bij het bedrijf. Zo moest ze eerst een driedaagse training volgen waarop de basiskennis werd meegegeven toekomstige medewerkers. Helaas werd maar één werkdag betaald. Wat volgde waren een paar normale weken, maar de vriendelijkheid van de managers vervaagde snel. “Als ik naar het toilet wilde, moest ik dat melden aan een supervisor. Soms werd ik achtervolgd om te controleren of ik wel echt moest”, zegt ze. De vrouw voegt eraan toe dat de winkel vol camera’s hangt, die onzichtbaar zijn voor klanten, om het personeel constant in de gaten te houden.

Moeilijke zwangerschap

Na zes maanden dienst kreeg Priscilla niet alleen een verlenging van haar contract, ze kwam ook te weten dat ze een kindje verwachtte. Het werd echter geen vlotte zwangerschap: de vrouw kreeg last van bekkenbodeminstabiliteit waardoor ze veel pijn had tijdens de werkdag. Twee weken hield ze de pijn vol, tot ze op aanraden van collega’s een briefje van de dokter vroeg en thuisbleef.

Vanaf dat moment ging het van kwaad naar erger. Toen ze zich ziek meldde, werd haar verteld dat het telefoontje niet ‘binnen de tijd kwam’ en haar loon niet zou worden uitbetaald. Bovendien moest ze elke dag opnieuw laten weten dat ze werkonbekwaam was en een hele reeks vragen beantwoorden waarom ze niet aanwezig kon zijn. Haar manager liet weten dat ze moest komen werken en liet zich ontvallen dat zwangerschap geen ziekte is.

Foto: Photo News

Net een gevangenis

Een controle door een bedrijfsarts leverde een verslag op waarin stond dat de vrouw zittend werk kon doen, alleen was er in de winkel geen stoel te bespeuren. Uiteindelijk mocht ze dankzij een medische verklaring van haar huisdokter en gynaecoloog toch thuisblijven. Haar contract werd niet meer verlengd wegens medische redenen. “Ik stap nooit meer een Primark binnen. Het is net een gevangenis”, stelt de vrouw die blijvende schade heeft opgelopen door de kwaal. De keten heeft nog niet op het specifieke voorval gereageerd, maar liet wel wetend dat het rapport van het FNV Handel ernstig wordt genomen.