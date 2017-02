Veurne -

Op de N8 tussen Veurne en kruispunt Myosotis in Alveringem is donderdag iets voor 13.30 uur een Poolse vrachtwagen omgekanteld door een hevige windstoot. Het gevaarte met dubbele oplegger was volgens de bestuurder volledig leeg waardoor de truck een speelbal werd voor de harde wind. De bestuurder kwam er met de schrik van af. De rijbaan was wel urenlang afgesloten.