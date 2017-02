Pech voor Gunners: Arsenal mist sterkhouder voor de rest van het seizoen

Middenvelder Santi Cazorla komt dit seizoen niet meer in actie voor Arsenal. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC donderdag. De enkelblessure van de Spaanse international, die al sinds oktober aan de kant staat, is nog steeds niet genezen.

Cazorla maakte zijn laatste minuten voor Arsenal in de gewonnen groepswedstrijd van de Champions League tegen Ludogorets (6-0) in oktober. Cazorla zou in eerste instantie in november zijn rentree maken, maar een operatie aan zijn rechterenkel bleek noodzakelijk. Het herstel daarvan duurt langer dan gedacht.

De 32-jarige Cazorla, een vaste waarde bij Arsenal, ontbrak vorig seizoen ook al een half jaar bij de Engelse topploeg. Hij kampte toen met een knieblessure.