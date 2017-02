Antwerp haalt zwaar uit naar ex-voorzitter Eddy Wauters

Royal Antwerp FC is niet te spreken over de handelswijze van zijn oud-voorzitter Eddy Wauters. Dat laat de club weten op zijn website via een officiële mededeling. “Hij tracht de club te destabiliseren”, klinkt het bij de Great Old.

Eddy Wauters liet enkele weken geleden beslag leggen op een kleinere werkingsrekening van Antwerp. Met dat geld worden enkel lopende kosten betaald. Iets wat bij de voetbalclub in het verkeerde keelgat schiet.

“Naar aanleiding van recente berichtgeving in de pers van de heer Wauters is Royal Antwerp FC verplicht te reageren op enkele manifeste onjuistheden”, meldt de club in een officiële mededeling op hun website. “Telkens het de club voor de wind gaat, tracht de heer Eddy Wauters de club te destabiliseren - liefst nog tijdens de licentieperiode - puur en alleen om de club te schaden en in diskrediet te brengen. Dit is zijn geliefde spelletje.”

“Zwaarwichtige aanval”

Antwerp benadrukt verder dat de overdracht van het stamnummer 1 van de vzw naar de nv correct is verlopen. “In 2016 vorderde de heer Wauters zelfs formeel bij de KBVB de schrapping van Stamnummer 1. We kunnen niet voldoende benadrukken hoe zwaarwichtig deze rechtstreekse aanval doorweegt op de hele Antwerpcommunity, die het Stamnummer 1 terecht als heilig beschouwt.”

De Great Old zegt tot slot het beslag leggen op de rekening puur te wijten is aan het feit dat Wauters de club schade wil toebrengen. “Royal Antwerp FC bood reeds bijna twee weken geleden aan de heer Wauters aan om de nog openbare som vermeld in de arbitrale beslissing, te betalen door vrijgave van de geblokkeerde gelden. Tot op heden weigert de heer Wauters - louter om de club te schaden - zijn medewerking hieraan te verlenen.”

De volledige mededeling vindt u op de website van Royal Antwerp FC.