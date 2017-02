Opnieuw klacht tegen ex-bisschop Vangheluwe

Er is een nieuwe klacht tegen ex-bisschop van Brugge Roger Vangheluwe. De man, een ex-misdienaar, zegt dat hij jarenlang is misbruikt door de toenmalige onderpastoor van Bavikhove en door Roger Vangheluwe, die toen nog vicaris was.

Advocaat Walter Vansteenbrugghe, de advocaat van het slachtoffer, bevestigt ons dat er een nieuw dossier is. “De klacht wordt donderdag ingediend bij onderzoeksrechter Callewaert in Brussel . Zij is de onderzoeksrechter in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek naar schuldig verzuim bij seksueel misbruik van kinderen in de katholieke kerk.”

De man schreef vorige week een lezersbrief naar het weekblad Dag Allemaal. Daarin vertelt hij anoniem dat hij tussen 1970 en 1972 werd misbruikt. De man uit Izegem, die nu eind de 50 is, werd eerst in de sacristie van de dorpskerk van Bavikhove misbruikt door de toenmalige onderpastoor. Het slachtoffer was daar toen misdienaar. Die onderpastoor is intussen overleden.

“Op een keer zei pastoor D. volgende keer haal ik er een vriend bij”, schrijft het slachtoffer in zijn brief. Die vriend bleek Roger Vangheluwe te zijn die toen nog geen bisschop was maar vicaris.

“D. en Vangheluwe waren twee handen op één buik. Het leken wel broers. Ik moest meegaan naar het Leembos, tussen Bavikhoven en Ooigem. Het was toen een populaire plaats voor verliefde koppeltjes....”, schrijft hij.

“Ik zal het nooit vergeten: het was een zondagmiddag. Ik moest er om kwart voor twee zijn. Vangheluwe begon me meteen te betasten en toen... Condooms hebben ze nooit gebruikt.”

Volgens het slachtoffer maakten de twee geestelijken zelfs beelden van het misbruik met een polaroidtoestel.

Vorige maand diende Kris Verduyn, een ander slachtoffer, al een klacht in tegen Vangheluwe. Volgens de advocaat van de ex-bisschop gaat het om een fantast.