Anderlecht kan niet rekenen op topspits vanavond

Lukas Teodorczyk zit vandaag niet in de selectie voor de belangrijke wedstrijd tegen Zenit. De Pool kampt met een kuitblessure en Anderlecht wil geen risico nemen.

Lukas Teodorczyk zal zijn ploeg vanavond niet kunnen helpen in de wedstrijd tegen Zenit. De spits ondervond tijdens de training al last van zijn kuit en Anderlecht wil de topspits sparen. Kiese Thelin zal in zijn plaats starten. Teo zal zondag ook de wedstrijd tegen Genk missen want hij is geschorst.

Ook Olivier Deschacht staat nog eens in de basis. Chiphiu vervangt Bruno en mag starten. Anderlecht speelt met Martinez, Deschacht, Spajic, Najar, Chipciu, Acheampong, Kiese Thelin, Tielemans, Dendoncker, Obradovic en Stanciu. Hanni (lies, Kara (knie), Appiah (scheen) en Trebel (niet speelgerechtigd) zijn er niet bij.

Bij Zenit valt Nicolas Lombaert net zoals vorige week naast de basiself. Opvallend is dat ook Ivanovic genoegen moet nemen met een plaatsje op de bank. Hij zag vorige week sterretjes tegen Acheampong. Anderlecht moet vanavond een 2-0-voorsprong verdedigen tegen de Russen, maar de verplaatsing naar Zenit is altijd tricky.