Gesjoemel met honden: “Puppy's stierven al bij aankomst in België”

Staden - De inspectiedienst Dierenwelzijn nam onlangs negen honden en tientallen puppy's in beslag in een hondenfokkerij in Westrozebeke. De dieren werden verwaarloosd.

Hobbyfokker Matthias Van Hoof (27) uit Wervik was woensdagavond te zien in de veelbesproken reportage over broodfokkerij van ‘Pano’ op Eén. Daarin toonde hij hoe eenvoudig het is om van om het even welke Slowaakse hond een geregulariseerde Belgische te maken. Samen met een journalist ging Matthias onder andere op bezoek bij een dierenarts in Ingelmunster. In ruil voor 540 euro gaf die hen tien blanco paspoorten, chips en vaccinaties mee.

Eind vorig jaar ging Van Hoof, in samenwerking met de vzw Stop Dierenmishandeling, undercover bij een hondenfokkerij in Westrozebeke. “We wisten op voorhand dat het er niet pluis was, maar niet dat het zo erg zou zijn”, zegt Van Hoof. Wat hij er zag, tartte elke verbeelding.

“Twintig puppy's die zogezegd drie keer gevaccineerd waren in Slowakije, maar waarvan er bij aankomst in België maar zeven meer leefden. Allemaal gestorven door het parvovirus.”

Koude loods

Naast het gesjoemel met papieren, bleek ook dat de honden in erbarmelijke omstandigheden leefden, vooral de dwergkeeshonden en chihuahua's. “In een koude loods, in hokken die snel in elkaar waren geknutseld en met nauwelijks leefruimte. Het mocht niet veel kosten, zodat er zo veel mogelijk winst kon worden gemaakt.”

Van eind september tot eind december werkte Van Hoof in de kwekerij. Hij verzorgde de honden, hielp bij de verkoop en ging langs bij de dierenarts in Ingelmunster. Hij maakte ongezien foto's van de wantoestanden en bezorgde die aan de politie. Uit de processen-verbaal blijkt dat de inspecteurs er tientallen inbreuken vaststelden. Zo staat te lezen dat “de temperatuur in de quarantaine, waar zich 36 honden bevinden, veel te laag is.” En dat “de pups niet over drinkwater beschikken.” In een ander pv staat dat de honden aangekocht en verkocht worden zonder dat ze correct geregistreerd zijn.

In beslag genomen

“De negen volwassen fokdieren waren er eigenlijk het slechtst aan toe”, zegt Van Hoof. “Ze hadden luizen en vlooien, waren ondervoed, hadden oorontstekingen en een moest zelfs een spoedoperatie ondergaan.”

De inspectiedienst nam de negen dieren in beslag, waarna ze werden overgebracht naar het dierenasiel in Zwevegem. “62 puppy's zijn in december administratief in beslag genomen”, zegt Matthias. “Ze blijven in de hondenfokkerij, maar mogen niet worden verkocht.”

De bewuste fokkerij in de Poelkapellestraat, My sweet puppy, is ondertussen overgelaten aan nieuwe uitbaters. Volgens de dienst Dierenwelzijn voldoet die wel aan de wetgeving. “Er werden tijdens twee controles in februari geen inbreuken vastgesteld”, zegt Brigitte Borgmans van de dienst Dierenwelzijn. “Er zal een positief advies worden gegeven.”