Vleessector woedend op Dagen Zonder Vlees: “We hebben het gehad met fake news”

In aanloop naar de campagne “Dagen zonder vlees” wordt de consument de jongste dagen om de oren geslagen met vegetarisch info tot zelfs heuse antivlees-nieuwsberichten. Voor de vleessector in ons land is de maat vol. “We hebben het gehad met framing en fake news”, zegt Michael Gore van de federatie Febev. Hij beklemtoont voor duurzame en gezonde voeding te zijn en pleit voor een genuanceerd en sereen debat.

Al sinds 2011 wordt in Vlaanderen de campagne “Dagen zonder vlees” gehouden, waarbij de consument aangemaand wordt om 40 dagen minder vlees en vis te eten, met als achterliggende idee milieubewuster te eten. Voor het eerst loopt de campagne nu ook in Wallonië.

“De boodschap is om meer bewust met voeding om te gaan en de ecologische voetafdruk te verminderen. Daar staan wij volledig achter, maar men had beter de berichtgeving en titel van de campagne genuanceerd”, aldus Gore. Hij wijst erop dat vlees dat lokaal gekweekt wordt een pak duurzamer is dan die ene avocado per week.

Antivleesberichten

In aanloop naar de campagne verschenen de jongste dagen ook “antivleesberichten” in de pers. “Dat is voor ons de druppel. Als men het heeft over geïmporteerd varkensvlees dat ervoor zorgt dat resistente bacteriën oprukken in Europa, moet men er ook bij zeggen dat België geen varkensvlees hoeft te importeren. Ons land produceert meer dan 200 procent van de behoefte. En de Belgische productieketen biedt voldoende garanties, we zijn koploper op het vlak van voedselveiligheid”, aldus de gedelegeerd bestuurder van Febev.

Steun van minister Borsus

Specifieke campagnes komen er niet, maar de sector krijgt wel de steun van minister van Landbouw Willy Borsus. Die zette deze week al de voordelen van vleesconsumptie in de verf: naast de nutritionele voordelen, ook het milieuvriendelijke karakter van witblauw rundsvlees bijvoorbeeld.

“Dat ras biedt de beste ratio ter wereld tussen netto vleesproductie en gebruik van voeder”, klinkt het. “Anderzijds vormen de weiden gebruikt voor veeteelt in ons land koolstofputten die bijdragen aan het halen van de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen”. De minister heeft een rondetafel georganiseerd met de landbouwsector en de horeca, met de bedoeling die laatste aan te moedigen om meer lokaal vlees te serveren.