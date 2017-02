Oerwoudgeluiden kunnen Vitesse zuur opbreken

Vitesse zou wel eens vervolgd kunnen worden door de KNVB na racistische geluiden aan het adres van Ajax-doelman André Onana.

In de wedstrijd tegen Ajax rolden er oerwoudgeluiden van de tribunes. Op een Youtube-video is te horen hoe de Vitesse-fans ‘oeh oeh oeh’ riepen richting Onana die in het doel voor hen stond. De keeper is afkomstig uit Kameroen. De aanklager betaald voetbal besloot vandaag een vooronderzoek in te stellen naar de discriminerende geluiden.

De Arnhemse club heeft zich van het racisme gedistantieerd en zal proberen om de daders via de videobeelden te identificeren. “Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers kan binnenkomen”, zegt directeur Joos de Wit. “We zijn reeds met de KNVB in contact om dit samen de kop in te drukken.” De Wit heeft via Ajax-directeur Edwin van der Sar zijn excuses overgemaakt aan Onana.