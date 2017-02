Tottenham met meer Belgen aan de start dan Gent

Tottenham zal vanavond proberen om Gent te verslaan met maar liefst drie Rode Duivels. Opvallend: de Buffalo’s rekenen maar op twee Belgen om de 1-0-voorsprong te verdedigen. Gent staat voor een moeilijke opdracht, want de Spurs zijn erop gebrand om de Eurpoa League te winnen. “De Europa League is een kans om een grote trofee te winnen en het is een competitie die me na aan het hart ligt”, aldus topspits Harry Kane.