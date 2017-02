Vanhaezebrouck gaat voor kwalificatie: “Komen hier niet zomaar spelen”

KAA Gent probeert op het legendarische Wembley zijn 1-0 voorsprong te verdedigen vanuit de heenmatch. Trainer Vanhaezbrouck weet dat het een moeilijke opdracht wordt, maar wil zich niet zomaar gewonnen geven. “We gaan er alles aan doen.”

“Er gaan hier veel meer dan 8000 fans zitten”, lacht hij bij Sporza. “Er zitten allemaal Gent-fans tussen die van Tottenham. We gaan voor kwalificatie, ook al is Pplay-off 1 belangrijker. We komen hier niet zomaar match afhaspelen, we gaan er alles voor doen. Coulibaly start in de spits, Perbet begint dus op de bank. Ik verwacht wel dat hij gaat komen, want hij deed het goed vorige week.”

Gent moet wel schuiven in de opstelling: “Neto is niet fit, Asare ook niet. Daardoor starten zowel Dejaegere als Simon, Gherson begint in de defensie. “ “Tottenham heeft nog geen al te goede reputatie opgebouwd op Wembley, met twee nederlagen in drie wedstrijden. “Maar de laatste keer wonnen ze hier wel. Hopelijk kunnen wij hier goed beginnen, want de kans is klein dat we niet terugkomen. Het is de eerste keer dat we voor 85.000 man spelen. Zo’n kans doet zich niet vaak voor, het is een enorm stadion.. Met een uitverkocht Wembley zet Gent mee een record neer voor de Europa League.