Ranieri ontslagen bij Leicester City

“Mirakelcoach” Claudio Ranieri werd zopas bedankt voor bewezen diensten door Leicester City. De Italiaan maakte The Foxes vorig jaar nog kampioen, maar Leicester vecht dit seizoen tegen de degradatie. Het verloor gisteren nog met 2-1 van Sevilla in de Champions League. Dat zorgde voor de brutale beslissing om de Italiaan aan de deur te zetten. Dat meldt de Daily Mail, en het werd zopas bevestigd door Leicester City.

“Dit is de moeilijkste beslissing die al hebben moeten nemen in Leicester”, zegt vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha op de clubwebsite. “Maar we moeten het ploegbelang boven het sentiment zetten en daarom denk ik dat dit de enige juiste beslissing was. We zullen Claudio wel voor eeuwig dankbaar zijn voor wat hij voor onze ploeg gedaan heeft.”

Brute beslissing

En of hij wat voor de club gedaan heeft. Claudio Ranieri zorgde vorig seizoen voor een mirakel door Leicester City kampioen te maken. Het is zuur voor de Italiaan dat hij nu bedankt wordt voor bewezen diensten. De Engelse kampioen hangt slechts één punt boven de degradatiezone en kon de titel dus niet verdedigen.

Ranieri samen met Wes Morgan tijdens de viering van de titel. Foto: BELGAIMAGE

Een maand geleden nog drukte het bestuur haar volledige vertrouwen uit in haar succescoach. Maar sindsdien zijn de resultaten niet verbeterd. In 2017 wisten “The Foxes” nog niet te winnen en in het volledige seizoen vallen er maar vijf overwinningen te noteren.

Claudio Ranieri werd in juli 2015 aangesteld als coach van Leicester en dat werd op kritiek onthaald. Toch maakte hij tegen alle verwachtingen in “The Foxes” kampioen en werd hij door de FIFA benoemd als Coach van het Jaar. Maar die Coach van het Jaar mag nu dus zijn valiezen pakken...