Fortuin aan fietsen uit toonzaal geroofd (alweer)

Sint-Niklaas - Bij een inbraak in fietsengroothandel VDB Parts in het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas zijn dieven aan de haal gegaan met vijfentwintig peperdure fietsen. Het is al de tweede inbraak in een maand bij het bedrijf.

De diefstal werd opgemerkt om 6.30 uur door de poetsvrouw. Inbrekers hadden het veiligheidsglas in één van de ramen van de toonzaal ingeslagen en het daarna losgewrikt met een koevoet. Nadat ze op die manier in de zaak waren gekropen, openden ze van binnenuit een branddeur. Via die weg haalden ze vijfentwintig peperdure fietsen naar buiten. De winkelwaarde van het materiaal wordt geschat op 75.000 tot 100.000 euro.

De inbraak kwam er op een moment dat het bedrijf volop bezig was met het plannen en uittekenen van extra beveiliging rond het gebouw. De aanleiding daarvoor was een inbraak een maand geleden, op 27 januari, in de Oxford-winkel van VDB Parts.