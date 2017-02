Thelin blijft bescheiden na allereerste goal voor Anderlecht: “Als spits werk je instinctief”

Niets dan blije gezichten bij RSC Anderlecht na de kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Europa League. Alle ogen waren gericht op spits Isaac Thelin, die zijn ploeg redde van de uitschakeling met zijn allereerste goal voor Anderlecht.

Isaac Thelin bleef er bescheiden onder. “Als spits werk je instinctief. Het is natuurlijk een fantastisch gevoel wanneer de bal binnenvliegt.”

Ook Olivier Deschacht is tevreden. “We hadden het moeilijk en konden niet veel kansen creëren. In de tweede helft zaten we veel beter in de wedstrijd.”

Coach René Weiler kan niet anders dan trots zijn. “De ploeg heeft alles gegeven. Zenit was erg sterk, ze hebben ons veel moeilijkheden bezorgd. We hebben geprobeerd om sneller te scoren, maar dat was erg moeilijk. Kwalificeren tegen zo’n ploeg is sowieso een teken dat we goed gewerkt hebben.”