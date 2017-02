Zuhal Demir volgt Elke Sleurs op als federaal staatssecretaris voor N-VA. De partijraad gaf daarvoor donderdagavond groen licht.

Sleurs gaf begin deze week haar staatssecretariaat op om campagne te voeren in Gent nadat Kamervoorzitter Siegfried Bracke in diskrediet was geraakt door zijn adviseursrol bij Telenet. Demir moet de bevoegdheden Armoedebestrijding en Gelijke Kansen een meer sociaal-economische invulling geven.