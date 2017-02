Eindelijk meevaller voor Ghelamco: Eurostadion weldra verlost van buurtweg

De beruchte buurtweg op Parking C moet nu toch worden afgeschaft. Op de Grimbergense gemeenteraad werd dit keer wél een meerderheid gevonden om dat te doen, omdat Groen vóór stemde. Grimbergen moet nu een verzoek tot afschaffing richten aan de Deputatie, die dan de eindbeslissing neemt.

Ghelamco, dat op Parking C het Eurostadion moet bouwen, haalt opgelucht adem, al zijn er nog voldoende obstakels. De bouwvergunning die het indiende, kreeg maandag immers een negatief pre-advies van Grimbergen, ook vanwege andere bezwaren.

In een persbericht reageert Ghlemaco tevreden op de beslissing. ‘Ghelamco dankt de gemeenteraad van Grimbergen voor het nemen van haar verantwoordelijkheid. Door de beslissing tot afschaffing van de buurtweg kan het vonnis van de vrederechter nu uitgevoerd worden en kan de gemeente haar verzoek richten tot de bestendige deputatie om tot afschaffing over te gaan. Tegelijkertijd vraagt Ghelamco wel dat de overheden en partners hun verantwoordelijkheid nemen. Ghelamco werkt vol vertrouwen verder en zal er op haar beurt alles aan doen om de opdracht die het na de aanbesteding heeft toevertrouwd gekregen te realiseren en de levenskwaliteit op de site en in de buurt te verbeteren.’