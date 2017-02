Onduidelijkheid over Club-huurling: “Normaal zou Coopman niet mogen meedoen tegen ons”

Vreemd tafereel in Brugge gisteren. Michel Preud’homme haalde op zijn persconferentie aan dat Sander Coopman – Brugs huurling bij Zulte Waregem – vanavond niet zou mogen spelen tegen Essevee. Een uitspraak die zowel door de fusieclub als Coopman zelf werd weggewuifd. Als Zulte Waregem de middenvelder wil opstellen, dan zal het dat gewoon kunnen doen. Al moet Coopman dan wel op tijd herstellen van het griepje dat hem woensdagnacht trof.

Hij zou door de blessure van Christophe Lepoint zo goed als zeker in de basis zijn begonnen tegen zijn moederclub, maar een griepje sloeg genadeloos toe bij Sander Coopman. “Overgeven, geen goede stoelgang, slap gevoel: morgenvroeg (vandaag, nvdr.) wordt er beslist of ik kan meedoen”, vertelde de middenvelder. “Echt pech, want ik zou waarschijnlijk in de basis mogen starten. Hopelijk raak ik toch nog fit om te spelen.” Tegen Club Brugge, nog steeds zijn echte werkgever. Coopman was en is erop gebrand zich te tonen tegen blauw-zwart.

Geen clausule in contract

Vreemd, eigenlijk. Want terwijl STVV-huurlingen Boli Bolingoli, Brandon Mechele en Sébastien Bruzzese op 12 maart niet zullen mogen meespelen tegen Club en Westerlo een hoge dwangsom had moeten betalen indien het vorig weekend Carlos Strandberg had willen gebruiken, speelde huurling Coopman in de heenronde gewoon tien minuten mee tegen Club. “Normaal gezien mag hij niet spelen tegen ons”, verraste Michel Preud’homme gisteren dan ook. “Dat was de afspraak. Soms is dat gegoten in een gentlemen’s agreement, soms ligt dat contractueel vast. Als Zulte Waregem in dit geval beslist om de speler op te stellen, dan is dat niet meer mijn zaak, maar wel die van het bestuur.”

Bij het Brugse bestuur herhaalde men dat de speelgerechtigdheid van Coopman “een zaak tussen de besturen” van beide clubs is, maar bij Zulte Waregem viel men uit de lucht. “Ik weet van niets”, zei algemeen manager Eddy Cordier. “Er is nergens in het contract opgenomen dat Sander niet zou mogen spelen tegen Club Brugge. En daarover zijn recent ook geen nieuwe afspraken gemaakt.”

Toen Coopman zelf de quotes van Preud’homme te horen kreeg, reageerde hij al even verbaasd. “Ik heb geen enkel signaal opgevangen dat ik niet zou mogen spelen. Toen ik in de heenronde mocht invallen tegen Club kreeg ik wel een paar keer de vraag waarom ik wél en andere huurlingen niet mochten spelen tegen Brugge, maar dat is omdat ik een betere makelaar heb, zeker?” (lacht)

Goed spelen is bonus

Contractueel is er dus geen verplichting, waardoor de uitspraken van Preud’homme dan ook eerder als een algemene opvatting gezien worden: de Club-coach speelt niet graag tegen eigen huurlingen. Waarom? “Om de speler in kwestie te beschermen”, legde hij uit. “Huurlingen kunnen nooit goed doen tegen hun moederclub. Als ze slecht spelen, zullen sommigen opperen dat ze dat bewust doen en als ze ons sportief pijn doen, dan reageert het publiek slecht bij hun terugkeer.”

Een redenering die Coopman niet volgt. “Je kunt altijd een slechte match spelen en als dat net in Jan Breydel zou gebeuren, dan zou ik me dat niet aantrekken. En als ik goed zou spelen, ja, dan zou dat wel wat deugd doen. Het is dankzij Club dat ik al wat bekend ben in eerste, maar het is te hopen dat Preud’homme toch wat schrik heeft van mij. (glimlacht) Het goed doen tegen hen, zou een mooie bonus zijn.”

Maar daarvoor moet Coopman dus eerst genezen. Over zijn verdere toekomst staat er binnenkort wel een gesprek met Brugge gepland. “Maar wat er besproken zal worden, weet ik niet”, aldus de middenvelder. “Het hoofddoel is nog steeds om basisspeler te worden bij Club, maar ik moet ook realistisch zijn. Als ik merk dat dat doel moeilijk te realiseren zou zijn en Zulte Waregem me permanent wil overnemen, dan ga ik daar zeker over nadenken.”