REACTIES. Vanhaezebrouck streng na historische prestatie: “Slechtste Europese wedstrijd”

KAA Gent zette een historisch prestatie neer. In een bomvol Wembley hield het Tottenham op een 2-2 gelijkspel, genoeg voor de kwalificatie. De spelers zijn uitermate tevreden. “De vechtlust was onwaarschijnlijk.” Hein Vanhaezebrouck was streng. “Ik had het liever met mooier voetbal gezien.”

Hein: “Het was zwaar, dit moet zowat de slechtste Europese wedstrijd zijn in mijn periode. Je moet echter niet mooi zijn om geluk te hebben. Eerlijk is eerlijk, zelfs met een man meer hadden we er kunnen uitliggen. We ontsnappen een paar keer, want ze waren veel beter. Het was vandaag niet genoeg, sommige spelers haalden niet hun niveau. De invallers deden het wel uitstekend. Ik wilde Perbet al vroeger brengren, maar door de blessures heb ik langer gewacht. Al bij al is dit fantastisch, een prestatie voor de geschiedenisboeken. Maar ik had het liever met mooier voetbal gezien.” Door de rode kaart van Dele bracht Tottenham zichzelf in de problemen. “Het was een kleine aanslag, maar wel onbewust. Ik denk nu vooral aan de gevolgen voor de komende weken met de blessures van Dejaegere en Milicevic. lk zag wel lichtpunten. Zo deed de 17-jarige Verstraete, die ik voor de leeuwen gooide, het uitstekend.”

Foket kon het bijna niet geloven. “Dit is onwaarschijnlijk. Na vorig jaar dacht ik dat het niet mooier kon, maar dit komt toch in de buurt. We spelen misschien een mindere match, maar de vechtlust was onwaarschijnlijk. Het is echt prachtig. Na de 2-1 hadden we het even moeilijk. Ze stonden misschien met tien man, maar het blijft Tottenham. Zelfs met een man minder spelen die echt goed voetbal. Maar hoe we gevochten, dat is niet normaal. Het teamgevoel overheerste. Hoe ik ervan ga genieten? Ik ga toch proberen snel te focussen op zondag, want dat is eigenlijk belangrijker. “

Ook Brecht Dejaegere was in de wolken. “Dit is een nieuw hoogtepunt. Onbeschrijflijk. Het was geen makkelijke wedstrijd, we kwamen moeilijk in ons spel. Het maakt de ontlading er niet minder om. Het was genieten bij de fans. Ze schakelen eigenlijk zichzelf uit. Die fout van Dele op mij was donkerrood. Ik zag net de beelden terug en ik kreeg rillingen. Voor hetzelfde geld loopt het erger af. Door de slag van die tackle moest ik er in de tweede helft wel af.” Dejaegere erkent dat Tottenham sterk speelde. “Het was vree moeilijk om onze voet naast die van hun te zetten, maar de vreugde is er niet kleiner om. De kwalificatie is wat telt, de manier waarop niet. Dit geeft ook veel energie voor de rest van de competitie. Je moet nu niet laks worden, want er komen nog veel belangrijke wedstrijden aan en we mogen niet verslappen.”