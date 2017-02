COMMENTAAR. Gent schakelt Tottenham uit: nu al de stunt van het jaar

De sprookjeswereld van Wembley heeft er een nieuwe saga bij. Het is het mirakel van AA Gent. Zelfs de top van de Premier League ligt binnen het bereik van de Buffalo’s. Wembley is van ons! klonk het tot ver na het affluiten. De overige 77.000 toeschouwers in de kathedraal onder de stadions luisterden en zwegen. Ze gaven hen gelijk.